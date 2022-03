Dlouhodobá úspora na fasádě? Za použití nano nátěru je to snadné

Málokdo ale ví o novince v podobě fasádního nátěru, který fasádu nejen dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale jeho povrch navíc odráží zpět do vesmíru tepelné i solární záření.

„Díky tomu si s nano nátěrem technologie FN NANO® můžete vytvořit s klidným svědomím i bílou fasádu, která zůstane dlouhodobě čistá, a zároveň bude její povrch v letním období chladnější. To se významně projeví na komfortnosti bydlení i na vašich nižších výdajích za užívání klimatizace,“ nabízí možnosti Jan Procházka, vynálezce a majitel českého patentu pro technologii FN NANO®.

Funkce samočistícího nátěru jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO® využívá energii slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky.

Schéma fotokatalýzy v přírodě

„Fyzikální jev se nedá zpochybnit a díky němu lze pochopit, proč jsou povrchy dlouhodobě čisté.

Ale jak je to s tou chladnější fasádou? Odpověď jsme našli v USA, kde byly prováděny testy nano nátěru technologie FN NANO® a zde je výsledek: Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL. Byl posuzován produkt FN NANO ®2 technologie FN NANO® a jeho schopnost odrážet tepelné a solární záření,“ vysvětluje Jan Procházka.

Nano nátěr odráží zpět 80 % energie

Z uvedeného výsledku měření, testů a závěrečného potvrzení bylo vyhodnoceno, že nano nátěr FN NANO®2 odráží téměř 80 % tepelné energie zpět do vesmíru.

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN NANO® si výrobce může dovolit poskytnout garanci na funkčnost a dlouhodobě čistý vzhled povrchů v délce trvání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád.

„Ochranná vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® s pomocí fotokatalýzy účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a v neposlední řadě čistí okolní vzduch od nebezpečných látek jako je benzo-a-pyrén, oxidy dusíku, ozón a některé skleníkové plyny,“ dodává Jan Procházka.

I vy si můžete vytvořit bezúdržbovou samočistící fasádu na vašem domě. Není to nic složitého, u rodinného domu to zvládne každý sám. Jak na to se můžete podívat zde. Důležité je dodržet správné postupy a pak bude vaše fasáda na dlouhé roky ošetřená, chráněná, a ještě budete mít dobrý pocit, že děláte něco pro své prostředí. Jak na aplikaci se můžete podívat níže.

Více informací o této české patentované technologii naleznete na www.fn-nano.com