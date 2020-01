Dlažba – změní vaši kuchyň i koupelnu

Tradičně se prodávají například dlaždice určené na terasu, dlažby do koupelny nebo do kuchyně, ale i venkovní dlažba, která je určená i do nepříznivých podmínek. To stejné platí i pro terasové dlažby, i ty jsou přizpůsobené, aby odolaly třeba dešti a sněhu.

Na následujících řádcích se však zaměříme výhradně na interiérovou dlažbu, která plní v domě či bytě dvě základní úlohy. První z nich je estetická funkce, díky níž můžete do značné míry ovlivnit celkový ráz vzhledu vaší kuchyně či koupelny. Volbou vhodně barevné a k okolí hodícím se motivem pořízené dlažby totiž můžete proměnit zmiňované místnosti k nepoznání, přesněji řečeno k lepšímu.

Pokud bychom měli být konkrétnější, tak do menších prostor je jednoznačně vhodnější světlejší dlažba. To však nutně neznamená, že byste měli vsadit na naprostou klasiku v podobě bílé barvy. Spíše doporučujeme sáhnout po dlažbě v odstínu béžové, vanilkové nebo světlehnědé, neboť přesně tyto barvy vám zaručí optické zvětšení interiéru, ale zároveň nebudou ani ve větším množství působit příliš sanitárním vzhledem, tak jak tomu hrozí u bílé.

Dlažba by neměla být pouze estetická, ale i odolná

Dlažba tmavé barvy se spíše hodí do větších koupelen, jež si kladou za cíl působit moderním a méně tradičním dojmem. Dokáže totiž navodit jedinečnou, tajemnou atmosféru, která vaší koupelně vdechne osobitý charakter a jež z ní učiní místo, kam se pokaždé budete rádi vracet. Nejlépe budou tmavé dlaždice vypadat v kontrastní kombinaci se světlou sanitární keramikou.

Druhou z úloh, kterou dlažba plní, je praktičnost. Kvalitní keramická dlažba se vyznačuje skvělou odolností vůči vlhkosti a odření, bez problémů ji tedy můžete umístit do koupelny či do místností s vysokým provozem lidí a pokaždé budete mít jistotu, že vám vydrží. Za účelem sdělení informace zákazníkovi o tom, jak jsou dlaždice odolné, se využívá takzvaných tříd odolnosti - ty se udávají na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 značí nízkou odolnost, 5 naopak udává vysokou odolnost.

Dále je žádoucí, aby dlažba do koupelny a kuchyně, tedy do místnosti, kde se běžně vyskytuje voda a reálně tak hrozí uklouznutí, byla protiskluzová. Kromě koupelen a kuchyní se dlažba začíná stále častěji používat i v obývacích pokojích, jídelnách, v předsíních a na chodbách. Vůbec nejvíce zde bodují dlažby s imitací dřeva, které jsou oproti své přírodní předloze snadněji udržovatelné, mají delší trvanlivost a jsou odolnější vůči poškrábání a deformaci.