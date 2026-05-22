Dezinfekce hantaviru: proč suché zametání trusu může vážně škodit

Dezinfekce hantaviru patří v posledních týdnech mezi nejčastější pohotovostní zakázky specializovaných firem v ČR. Důvodem je RNA virus z čeledi Hantaviridae přenášený z hlodavců (myší, potkanů, hrabošů) na člověka, jehož výskyt v tuzemsku narůstá. Inkubační doba se pohybuje mezi jedním a šesti týdny, takže nakažený často vůbec netuší, kdy a kde se k viru dostal.
Kde se dezinfekce hantaviru řeší nejčastěji
Dezinfekci proti hantaviru řeší podle dat Státního zdravotního ústavu nejčastěji obyvatelé Moravskoslezského, Jihočeského a Plzeňského kraje — tedy oblastí s vyšším výskytem hlodavců a lesnatým terénem. Nejrizikovějšími místy bývají chaty po zimě, sklepy bytových domů, půdy, kotelny, garáže a sklady, kde myši a hraboši nerušeně hnízdí. Ohrožené jsou ale i restaurace, sklady a společenství vlastníků jednotek, která navíc musí splnit požadavky hygienických kontrol.
Dezinfekce hantaviru svépomocí má jedno pravidlo
Dezinfekce hantaviru ve vlastní režii má jedno zásadní pravidlo: nikdy nasucho. Klasické zametení trusu obyčejným smetákem rozvíří virové částice do vzduchu — a právě vdechnutí kontaminovaného aerosolu je v ČR nejčastější cestou přenosu. Místo se nejprve navlhčí (ideálně dezinfekčním roztokem), pracuje se v respirátoru minimálně FFP2, v rukavicích a teprve poté se trus uklízí vlhkou cestou. Při větším rozsahu nálezu, narušeném hnízdě nebo objevení mrtvého hlodavce ale tato amatérská opatření přestávají stačit.
Profesionální dezinfekce hantaviru ve dvou krocích
Profesionální dezinfekce hantaviru probíhá dvoustupňově. Nejprve se provede mokrá dekontaminace registrovaným biocidem s prokazatelnou virucidní účinností, následně se prostor ošetří ozonizací. Ozon proniká do textilií, izolací a hůře dostupných míst, kam se chemická aplikace nedostane, a po vyvětrání je prostor okamžitě obyvatelný. Součástí standardního zásahu je vždy protokol o použitých přípravcích a dávkách — využitelný pro HACCP, IFS, BRC i pro pojišťovnu.
Dezinfekci hantaviru smí provádět jen certifikovaná firma
Dezinfekci proti hantaviru smí podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví provádět v komerčním rozsahu pouze osoba s osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Při hygienické kontrole nebo auditu HACCP musí provozovatel restaurace, skladu nebo SVJ doložit, kdo zásah provedl, včetně čísla osvědčení. Pokuta za neprokázání může dosáhnout až jednoho milionu korun, a to i v případě, že byl zásah technicky proveden správně, ale bez doložení odborné způsobilosti.
Kdy svěřit dezinfekci hantaviru profesionálům
Dezinfekce hantaviru profesionálním týmem se vyplatí ve chvíli, kdy se trus najde ve větším rozsahu, narazíte na hnízdo, mrtvého hlodavce, nebo se znaky myší činnosti potkáváte opakovaně. Bytová dezinfekce začíná řádově na 2 500 Kč, sezonní balíček pro chatu na 3 200 Kč.