Dekorační látky zpestří vaše léto pod pergolou

Udělejte si konečně svůj letní relaxační koutek

Naše letní hygge pod pergolou – to je mochito místo čajíčků a balónky místo svíček. Tedy alespoň přes den. Hlavně je to ale zcela vyletněný outfit pro tyto prostory. Sluší jim, jakmile zakvetou jako zahrada levandulí či růžemi, když se zahalí do letních slunečních barev nebo když se inspirují vzory exotických zemí. Třeba těch, do kterých jsme letos dovolenou přece jenom raději zrušili. K tomu všemu nám pomáhají dekorační látky.

S látkou a jehlou v ruce lze měnit svět

Bavlněné látky nebo tak atraktivní gobelínové látky umí proměnit i starý přístřešek v naprosto romantické prostředí. Můžete jej ale přizpůsobit i mužské části a vsadit třeba na námořnický styl, na něco ostřejšího v barvě chilli papriček či zůstat jen u barev bez vzorů a vyhrát si s odstíny tón v tónu. Anebo připravte vše tak, abyste vytvořeným prostorem fascinovali především děti. Použijte dětské látky se zvířátky i s oblíbenými hrdiny. Vsadit lze i na neutrálnější puntíkované vzory, které miluje prostě každý. Barevné látky vám pomohou pod pergolou „namalovat duhu“ i hvězdnou oblohu. Stačí se chopit šicího stroje a trochu si vyhrát. Zvládnete to i bez větších zkušeností se šitím.

Nezapomeňte ani na sezení. Na krásně sladěné polstry pro sezení, ale též na různé polštářky. Postačí vám na zemi položené palety, které zatlučete podlahovými palubkami. Pak vezměte pár polštářků a máte vysněné místo pro letní lenošení. Hezké povlaky na polštářky doplní styl, který jste již vytvořili z látek.

Pusťte z řetězu svoji fantasii

Krásné látky v rukou, to je jako rozbuška kreativity. Vyhrajte si se závěsy do prostor, z látek vytvořte podhledové převisy, anebo z nich ušijte závěsné houpačky. Pro každý váš kreativní nápad vám vše potřebné nabídne e-shop Bytema. Prodává bytový textil, látky, ale rovněž potřebnou galanterii.