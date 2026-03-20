Dálkové vodoměry - Co musí vědět bytové domy a SVJ?

Jednou z nich je povinnost instalace dálkově odečitatelných vodoměrů, která začne naplno platit od roku 2027.
Konec ručních odečtů
Dosud bylo běžné, že technik jednou ročně obcházel jednotlivé byty a fyzicky odečítal stav vodoměrů. Tento systém je administrativně náročný, časově zatěžující a často přináší komplikace s nepřístupnými byty.
Moderní vodoměry s dálkovým odečtem umožňují sběr dat bez nutnosti vstupu do domácnosti. Data o spotřebě jsou přenášena rádiově a lze je vyhodnocovat pravidelně, přehledně a bez organizačních problémů.
Proč se legislativa zpřísňuje?
Důvodem je snaha o vyšší transparentnost spotřeby a efektivnější hospodaření s vodou. Uživatelé mají mít možnost sledovat svou spotřebu průběžně, nikoli až jednou ročně při vyúčtování.
Dálkové odečty zároveň umožňují rychleji odhalit:
- skryté úniky vody,
- nadměrnou spotřebu,
- technické závady.
Nestačí jen „nějaký“ vodoměr
Při výběru je důležité sledovat nejen možnost dálkového přenosu dat, ale také:
- certifikaci dle normy MID,
- hodnotu R (čím vyšší, tím vyšší přesnost při nízkých průtocích),
- antimagnetickou ochranu,
- možnost plombování,
- kompatibilitu s odečtovým systémem.
Vyplatí se modernizovat už nyní?
Čím blíže bude rok 2027, tím vyšší bude poptávka po výměnách měřidel. To může znamenat delší dodací lhůty i vyšší ceny montáží. Postupná modernizace podle konce metrologického ověření je proto z dlouhodobého hlediska rozumnější strategií.
Moderní měření jako investice, ne povinnost
Správně zvolený vodoměr dnes není jen technickým prvkem instalace. Je to nástroj spravedlivého rozúčtování, kontroly nákladů a prevence zbytečných ztrát.
