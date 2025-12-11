CYBEX LEMO Platinum: Designový parťák pro každý den

Komerční sdělení
Každá část dne i životní období má svůj rytmus. Rána plná ruchu a vůně snídaně, odpoledne, kdy se domov mění v prostor pro hru, tvoření i rozhovory. Stůl se stává srdcem domácnosti – místem, kde se potkává práce s odpočinkem, dospělí s dětmi. A právě tam patří kousek, který je víc než jen židle:

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

CYBEX LEMO Platinum, ikonický prvek interiéru, jenž spojuje funkčnost, eleganci a nadčasový design, který vydrží po generace.

Židlička LEMO Platinum v sobě nese příběh na celý život. Minimalistické linie, kombinace bukového dřeva a jemně oblé tvary podtrhují sofistikovanou estetiku, díky níž se stává přirozenou součástí každého interiéru. Díky ergonomickému nastavení výšky i hloubky sedáku a opěrky nohou poskytuje pohodlí dětem i dospělým, přičemž nosnost až 120 kilogramů z ní dělá společníka, který roste spolu s rodinou.

A protože každá domácnost má jiné potřeby, nabízí se několik variant, jak si židličku pořídit. Základem je samostatná LEMO Platinum, nadčasová a odolná židle pro děti od tří let až po dospělé. Varianta LEMO Platinum 3 v 1 zahrnuje navíc Baby Set a jídelní tác s designem inspirovaným větvičkami stromu. Nejkomplexnější možností je LEMO Platinum 4 v 1, které kromě výše zmíněného obsahuje také lehátko Platinum Bouncer pro novorozence. To lze zakoupit i samostatně a používat buď se židličkou, nebo nezávisle na ní díky kompatibilnímu stojanu.

V době, kdy domov znamená bezpečí a klid uprostřed rychlého světa, je LEMO Platinum symbolem toho, že i praktický předmět může být krásný. Je to kus nábytku, který se nebojí stát v centru dění – a přesto s interiérem dokonale ladí.

Židlička CYBEX LEMO Platinum je dostupná ve variantě Black Wood od 12 990 Kč a White Wood za 12 490 Kč online na www.cybex-online.com i v kamenných prodejnách CYBEX.

Nejčtenější

Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Zubní pohotovost v Ostravě zajistí i příští rok.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Vimperský závod Rohde & Schwarz tento týden přivítal svého tisícího zaměstnance. Symbolické uvítání pod vedením závodu zdůraznilo význam tohoto důležitého milníku a navázalo na 25 let růstu, inovací...

Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Komerční sdělení
5G tablet Lenovo potěší celou rodinu. Zdroj: Getty Images

Vánoce jsou ideální čas na pořízení technologií, které využije celá rodina. Například takový 5G tablet může sloužit dětem, rodičům i prarodičům. O2 ho teď svým zákazníkům nabízí za 1 Kč při měsíčních...

Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Komerční sdělení
Envato Elements

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si...

11. prosince 2025

Jaké je to startovat firmu s miliardářem?

Komerční sdělení
František Sýkora spolumajitel a akcionář společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.

Rozhodovali se prodat, nebo neprodat to nejcennější… Tento příběh začíná již v roce 2007, to se startoval projekt online pojištění a v Česku na to nebyl nikdo připraven.

11. prosince 2025

CYBEX LEMO Platinum: Designový parťák pro každý den

Komerční sdělení

Každá část dne i životní období má svůj rytmus. Rána plná ruchu a vůně snídaně, odpoledne, kdy se domov mění v prostor pro hru, tvoření i rozhovory. Stůl se stává srdcem domácnosti – místem, kde se...

11. prosince 2025

Otevíráme adventní kalendář na Noze.cz

Komerční sdělení

Otevřete si spolu s námí 24 políček na adventním kalendáři a získejte každý den slevu 30 % na vybrané nože a sortiment F. Dick. Že by inspirace na dárky pod stromeček? POZOR! Dopravu po celý prosinec...

11. prosince 2025

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.