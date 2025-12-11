CYBEX LEMO Platinum: Designový parťák pro každý den

CYBEX LEMO Platinum, ikonický prvek interiéru, jenž spojuje funkčnost, eleganci a nadčasový design, který vydrží po generace.
Židlička LEMO Platinum v sobě nese příběh na celý život. Minimalistické linie, kombinace bukového dřeva a jemně oblé tvary podtrhují sofistikovanou estetiku, díky níž se stává přirozenou součástí každého interiéru. Díky ergonomickému nastavení výšky i hloubky sedáku a opěrky nohou poskytuje pohodlí dětem i dospělým, přičemž nosnost až 120 kilogramů z ní dělá společníka, který roste spolu s rodinou.
A protože každá domácnost má jiné potřeby, nabízí se několik variant, jak si židličku pořídit. Základem je samostatná LEMO Platinum, nadčasová a odolná židle pro děti od tří let až po dospělé. Varianta LEMO Platinum 3 v 1 zahrnuje navíc Baby Set a jídelní tác s designem inspirovaným větvičkami stromu. Nejkomplexnější možností je LEMO Platinum 4 v 1, které kromě výše zmíněného obsahuje také lehátko Platinum Bouncer pro novorozence. To lze zakoupit i samostatně a používat buď se židličkou, nebo nezávisle na ní díky kompatibilnímu stojanu.
V době, kdy domov znamená bezpečí a klid uprostřed rychlého světa, je LEMO Platinum symbolem toho, že i praktický předmět může být krásný. Je to kus nábytku, který se nebojí stát v centru dění – a přesto s interiérem dokonale ladí.
Židlička CYBEX LEMO Platinum je dostupná ve variantě Black Wood od 12 990 Kč a White Wood za 12 490 Kč online na www.cybex-online.com i v kamenných prodejnách CYBEX.