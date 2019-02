Čtyři tipy, jak vybrat správného realitního makléře

Mnohem bezpečnější a ve výsledku také výhodnější je svěřit se do rukou profesionálů – realitních makléřů. Jak ale poznat toho pravého?

Živí se tím

Vybírejte makléře, který se „makléřinou“ opravdu živí. Mnozí ji totiž mají jen jako přivýdělek ke svému stávajícímu zaměstnání. Budou tak na vás mít málo času, s největší pravděpodobností se nebudou ani příliš dobře orientovat na realitním trhu a tápat mohou i v právních náležitostech. Doporučení hledejte u známých nebo zapátrejte po referencích na internetu. Ti, kteří pracují naplno, jsou vidět, a ti, kteří jsou s jejich službami spokojeni, to rádi dají najevo.

Vyzná se

Zcela jasně a srozumitelně by vám měl umět vysvětlit průběh celé akce, jak přesně bude prodej domu probíhat, v jaké posloupnosti budou jednotlivé kroky následovat. Nestyďte se ho na cokoli zeptat a klaďte mu i méně obvyklé otázky, na vše by vám měl bez problémů odpovědět. Pokud náhodou odpověď nezná, začne mlžit, vymýšlet si a přestane být konkrétní, raději od něj dejte ruce rychle pryč. Zkušený makléř vám zvládne poradit i ohledně úprav, které stojí za to provést, aby se zvedly šance na úspěšný prodej domu.

Umí zaujmout

Najít vhodného kupce není v dnešní době nic jednoduchého. O úspěchu rozhoduje způsob propagace prodávané nemovitosti - nestačí jen pověsit ceduli s nápisem dům na prodej - ale i styl komunikace se zájemci. Makléř by proto měl být aktivní a vědět, že nestačí jen čekat, až se někdo ozve. Nechte si podávat informace o tom, co dělá, kolik už se ozvalo zájemců, zkrátka ho trochu kontrolujte.

Působí sympaticky

Dejte na první dojem, ten totiž hodně napoví. Když nic jiného, musí vám být makléř přinejmenším sympatický. Přece jen se s ním při prodeji domu setkáte několikrát a budete s ním muset spolupracovat, řiďte se proto vaším osobním pocitem. Vystupovat by měl jako opravdový profesionál – ať už jde o slušné oblečení, pevný stisk ruky nebo obyčejný úsměv. Vstřícné chování a jednání jako rovný s rovným by pak mělo být naprostou samozřejmostí. Tak vyberte si správně nejen realitní kancelář, ale také makléře a ušetřete si nejen čas, ale i peníze a spoustu starostí!