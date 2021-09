Co vidí oko architekta a to vaše ne

Nejdřív postavíme, pak zařídíme – tak tomu možná bývalo kdysi, ale moderní přístup ke krásnému a pohodlnému bydlení je přesně opačný. Je to právě interiér, který ve skutečnosti celý projekt definuje.

Varná deska v kuchyňském ostrůvku a plynový krb

„Dříve se často stávalo, že za námi klienti přicházeli až ve chvíli, kdy měli postaveno, a chtěli pomoci s uspořádáním a zařízením interiéru. Stavba se pak ale zbytečně prodražila, protože spoustu věcí bylo potřeba předělávat. Dnes už většinou s klienty pracujeme od začátku projektu, a dokážeme tak zaručit, že se bude myslet na každý důležitý detail už při samotné stavbě,“ vysvětluje architektka Šárka z interiérového studia Tempus Design.

Bílou kuchyň oživí dřevo a živá zelená zeď

Chytrá domácnost chce chytrý přístup

Promyšlený interiér ale neobnáší jen rozložení místností a jejich využití. Do 21. století patří nejrůznější chytré technologie jako například dálkové ovládání žaluzií, závěsů a topení nebo čidla na automatické rozsvěcení. Umístění těchto technologií a jejich integraci v interiéru je potřeba zanést do projektové dokumentace a samozřejmě do plánu elektroinstalací. „Pokud bychom tyto věci neřešili hned od začátku, tak zjistíme, že například nedokážeme schovat motor na závěsy do pohledu, aniž bychom museli sekat do hotové zdi. Nebo že namísto krásně zabudovaných reproduktorů budeme muset vymýšlet kompromisy a znovu někde tahat kabely.

Moderní technologie integrované v industriálním designu

Výsledek pak nevypadá tak, jak by měl, a ještě k tomu to bude mnohem nákladnější,“ dodává architekt Jiří.

Světlo v ložnici nemusí zabírat prostor na nočním stolku

Co všechno umí dobrý interiérový architekt

Kde budou šatní skříně? Bude v nich osvětlení? Jak velkou a jak vysokou chceme postel? Podle toho totiž pohodlně umístíme vypínače a zásuvky v ložnici. Nebo třeba přesné zaměření jídelního stolu a k němu náležícího světla. Kolik připojení na vodu potřebujeme v kuchyni? To záleží na tom, jestli budeme mít ostrůvek, parní troubu nebo třeba oblíbenou americkou lednici. A co kdybychom v tom ostrůvku měli krásnou zabudovanou vinotéku? Takže další přívod elektřiny… To jsou jen některé ze stovek detailů, kterými se každý dobrý interiérový architekt zabývá. A když se na ně nemyslí, tak namísto každodenní radosti a pohodlí ve vysněné kuchyni či šatně máte nepříjemnosti a rozčarování.

Pohledem do vinného sklípku se lze kochat i z obýváku

„Kromě toho, že vám navrhneme interiér, který bude dokonale odpovídat vašemu životnímu stylu a vkusu, skvěle využijeme prostor a přijdeme s inovativními řešeními pro vaše pohodlí, tak u nás máte jistotu, že myslíme na všechny technické záležitosti, které ovlivňují samotnou stavbu. Tím vám ušetříme hromadu starostí a peněz,“ doplňuje Šárka z Tempus Design.