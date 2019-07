Co je vinylová podlaha?

Když se řekne podlaha

Podlaha je technologický systém skládající se z několika vrstev. Těmi jsou:

Nosná vrstva

Tlumící vrstva

Vrchní podlahová krytina.

Tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí.

Dub český

Jak se vynilová podlaha vyrábí?

Hlavní výrobní materiál je polyvinylchlorid (známý jako PVC). Odtud také plyne název vinylová podlaha. Zkratka PVC se dnes již nepoužívá, neboť prodejci chtějí odlišit minulost a současnost. Stejně jako plyne čas, i výrobní procesy a materiály se zdokonalují.

Dříve se PVC podlahoviny vyráběly ne zrovna ekologicky. Jejich součástí byly ftaláty, které poškozují jak zdraví lidí, tak životní prostředí. Dnes už je tomu naštěstí úplně jinak. Kvalitní vinylové podlahy se vyrábí bez použití ftalátů, s velmi nízkými emisemi VOC (těkavé organické sloučeniny), s označením A+. Navíc se jedná o 100% recyklovatelné materiály.

Jaké je složení vinylové podlahy?

Většinou se jedná o vícevrstvé, jinak také heterogenní podlahy, které se skládají z různých vrstev, kdy každá plní jinou funkci.

Podkladní vrstva dává lepeným vinylovým dílcům dobrou přilnavost k lepidlu. U plovoucích vinylů plní ochrannou funkci a u metrážových - PVC krytin má izolační funkci.

Nosná vrstva určuje celkovou pevnost podlahy.

Stabilizační mřížka snižuje její roztažnost.

Dekorová folie dodá podlaze vzhled.

Nášlapné a ochranné vrchní vrstvy zajišťují odolnost podlahy před opotřebením a zároveň stojí za její snadnou údržbou.

U jednotlivých výrobců se skladba může mírně lišit. Rozdíly mohou spočívat v odlišném počtu vrstev, výrobních procesech i použitých materiálech.

PVC Whiteline Fair Oak 248_2

Jak vinylové podlahy dělíme?

1. Vinylové metrážové podlahy – PVC, známé jako lino

S linoleem ale nemají nic společného. Jde o měkčené podlahoviny, které se dodávají v rolích o šíři 2 m, 3 m, 4 m nebo 5 m. Cenově jsou velmi dostupné a snadno se instalují. Poměr cena/užitná hodnota je řadí mezi nejoblíbenější a nejprodávanější podlahové krytiny na našem trhu.

Tyto PVC podlahy ještě můžeme dále dělit:

Zátěžové (objektové) podlahy

Hodí se hlavně do vysoce zatěžovaných komerčních nebo průmyslových prostor, neboť jsou velmi odolné, zároveň se chlubí perfektním vzhledem. Proto je můžete vidět i v bytech a rodinných domech.

Bytové podlahové krytiny

Jsou ideální do bytů, někdo je ale pořizuje i do méně náročných komerčních budov. Co do šíře výběru dekoru, barev i odstínu nemají konkurenci.

Pokud bychom chtěli jít ještě více do hloubky, můžete vybírat z následujících PVC krytin:

Metrážové PVC s pěnovým rubem

Už po dlouhá léta stálice na trhu podlah. Spodní vrstva je měkčená a jejím úkolem je hluková a tepelná izolace, tlumení nárazů nohou. Na došlap je podlahová krytina teplá a příjemná. Její vlastnosti závisí na hustotě a tloušťce podkladní vrstvy. Vyšší hustota a menší tloušťka znamenají větší odolnost, ale horší izolační a tlumící vlastnosti, a naopak. Nevýhodou je náchylnost k otlakům těžkých předmětů, které na nich dlouho stojí.

Metrážové Vinyly – PVC s Filcem

Získávají si stále víc příznivců. Jsou rozměrově stabilní a pevné, pokládku do 50m2 není nutné lepit. Další jejich nespornou výhodou je to, že filcový podklad vyrovnává nerovnosti, a tak není někdy nutné upravovat podkladní vrstvy. To znamená úsporu času i peněz. Filc také zvyšuje už tak dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti vinylové podlahy.

Plank-I restaurant

2. Vinylové lepené dílce, jinak také Luxury Vinyl Tiles

Jedná se o 2-3 mm tlusté lamely různých plošných rozměrů, dostupné v mnoha dekorech (dřevo, dlažba, kámen apod.) Jednotlivé díly se lepí těsně vedle sebe. Mají vysokou rozměrovou stabilitu, odolnost, dlouhou životnost, dobré zvukově izolační vlastnosti. Jsou variabilní, lze kombinovat více barevných odstínů dohromady.

Pokládka patří mezi náročnější, na druhou stranu se velmi snadno udržují, jsou vodě odolné, zdravotně nezávadné a cenově dostupné. Kromě toho když dojde k poškození některého dílce, snadno jej vyměníte.

Lze je dále dělit na:

Zátěžové – nášlapná vrstva 0,55 mm a vyšší

Bytové – nášlapná vrstva 0,3-0,4 mm

PVC Whiteline Fair Oak 248_2

3. Plovoucí vinylové podlahy

Nápadně se podobají lepeným dílcům, ale nosná vrstva je silnější a po obvodu každé lamely je zámkový spoj (click). Díky němu se k sobě lamely spojí a vytvoří jednotný celek.

Plovoučky, jak se jim lidově říká, jsou oblíbené zejména při rekonstrukcích. Proč? Důvod je jednoduchý. Při dodržení určitých podmínek jemůžete pokládat rovnou na původní podlahu. Nemusíte trhat parkety, dlažbu apod.

Pokládka je snadná a rychlá, bez mokrých procesů. Kdo bydlí v pronájmu, toho jistě potěší, že si ji může dopřát. Položí ji na původní podlahu a až se bude stěhovat, jednoduše ji rozebere a odveze ji s sebou.

Plovoucí vinylové podlahy se dále dělí na: