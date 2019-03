Co hledat při spolupráci s realitním makléřem?

Komunikační schopnosti

Na prvním místě by rozhodně měla být komunikace. Dobrý realitní makléř vám vysvětlí všechno, co vás zajímá, a perfektně komunikuje s vámi i potenciálními kupci vaší nemovitosti.

Pokud chcete dům koupit, pomůže vám najít nejvhodnější nemovitost a zároveň vám poradí, co všechno musíte zajistit, abyste vybraný dům mohli bez problémů a zbytečných průtahů koupit. Realitní makléř by měl mít skvělé komunikační schopnosti, aby dokázal zodpovědět dotazy také na prohlídkách bytů a domů k prodeji, případně vyřešil jakékoliv nesrovnalosti či nejasnosti s potenciálními zájemci.

Přehled

Dobrého realitního makléře poznáte také tak, že má všeobecný přehled. Ví, jaké služby se nacházejí v okolí prodávané nemovitosti, ví, jaké jsou kolem školy, školky, případně nejbližší lékařské středisko. Výhodou makléře je také to, že prodej nemovitostí je jeho denní náplní práce, a tak vám může poradit, za jaké ceny se domy prodávají v určitých lokalitách, případně vám může pomoct určit adekvátní prodejní cenu vaší nemovitosti. Je samozřejmostí, že žádný člověk nemůže vědět všechno, ale dobrý makléř si dokáže to, co neví, bleskově zjistit.

Obchodní dovednosti

Samozřejmostí, kterou by měl dobrý realitní makléř oplývat, jsou obchodní dovednosti. Obchod je jednou z nejtěžších otázek, přitom patří mezi ty nejdůležitější. Pokud se obrátíte na realitní kancelář s prodejem domu nebo bytu, dobrý makléř by vám měl poradit, jak dům prodat za reálnou prodejní cenu, jak sestavit inzerát, nafotit dům a nachystat ho k prodeji. Velkou výhodou je také to, že makléř s vámi může zrealizovat prohlídky nemovitosti a může vás doprovodit na schůzky s potenciálními kupci a zodpovědět zájemcům veškeré dotazy za vás či při realizaci prodeje pomoct kupujícímu s financováním a připravit kupní smlouvu.

Komplexní služby

Při prodeji domu a následné koupi jiné nemovitosti si vyberte realitní kancelář, se kterou bude prodej jednoduchou a rychlou záležitostí. Výhodou realitní kanceláře jsou komplexní služby, kdy můžete využít realitního makléře, právního servisu i notářských služeb. Dobrý realitní makléř vám pomůže i s otázkou financování. Prodej domu pro vás tak bude méně stresující a díky makléři nezapomenete na žádné potřebné dokumenty a smlouvy.