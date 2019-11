Čistý vzduch, zdravější život

K alergenům v domácnosti se v jarním období přidá pyl, který se dovnitř dostane otevřenými okny.

První varovné signály podráždění a počínajících alergií přicházejí v podobě svědění, ucpaného nosu či dráždivého kašle. Často jimi trpí malé děti, batolata plazící se či hrající si na zemi, a to i proto, že většina prachu a alergenů je rozptýlena ve výšce 30 cm nad zemí.

Čistý vzduch i matrace

Účinným řešením nevyhovující kvality vzduchu v interiéru je čistička. Ty nejmodernější to umí vzít tzv. pořádně od podlahy. „Naše čističky vzduchu využívají technologie nanoeTM, které produkují záporně nabité mikročástice. Ty likvidují bakterie a viry rozptýlené ve vzduchu a zároveň pronikají nejrůznějšími textilními vrstvami hluboko do jejich struktury, kde také pohlcují viry a alergeny,“ říká Lukáš Bouchal ze společnosti Panasonic, která vyrábí čističky vzduchu už více než 50 let.

Mikročástice nanoeTM si poradí i se zásaditými radikály a čpavkem, který se může nacházet v textiliích nebo pěně matrací. Rozloží je na neškodné látky a tím eliminují zápach.

Když máte doma alergika

Pokud vaše dítě trpí alergiemi, zajímejte se při výběru čističky také o HEPA filtr. „Čističky vzduchu Panasonic mají filtr HEPA Composite, certifikovaný Britskou nadací pro alergie. Účinnost filtrování ještě zvyšuje filtrační vrstva Super Alleru s obsahem katechinů ze zeleného čaje - silných antioxidantů a antibakteriálních enzymů, které jsou společně schopné inhibovat až 17 typů virů, bakterií a alergenů s účinností až 99 %,“ doplňuje Bouchal. Obtíže při repsiračních onemocněních zmírní funkce zvlhčování vzduchu. Ta pracuje podle potřeby ve třech různých režimech – čištění, zvlhčování a čištění & zvlhčování.

Vyberte si tu pravou

Při výběru čističky vzduchu se určitě nedívejte pouze na cenu nebo hlučnost, ale i na tzv. inteligentní technologie. Jinými slovy, opravdu chytrá čistička nečeká na povel. „Čističky vzduchu Panasonic jsou vybaveny inteligentními senzory, které monitorují lidský pohyb, světlo, vlhkost, zápach a míru znečištění prostoru. Přístroj se tak spouští automaticky dříve, než se znečišťující látky rozšíří do celé místnosti,“ vysvětluje benefity nejmodernějších modelů Lukáš Bouchal a připojuje informaci, která potěší osoby dbající na energetickou účinnost. Funkce ECONAVI automaticky přizpůsobuje výkon zařízení přítomnosti lidí v místnosti a míře znečištění. Za zmínku stojí i technologie Mega Catcher, která se postará o výkonné nasávání vzduchu z více směrů. Spustí se automaticky vždy, když přístroj detekuje větší koncentraci prachu a alergenů.

Na českém trhu Panasonic nabízí 4 modely čističek vzduchu. Prémiové modely F-VXR90G a F-VXR70G disponují všemi pěti inteligentními senzory. Model F-VXR50G má čtyři senzory pro světlo, vlhkost, zápach a znečištění, model F-FXR35G má dva senzory pro vlhkost a zápach. Doporučená cena začíná na 9 999 korun, nejvyšší model pak pořídíte za 21 999 korun.