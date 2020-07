Chytré osvětlení domu

Nedílnou součástí chytrého domu je jistě také chytré osvětlení. Poskytuje obyvatelům domu velké pohodlí, vaší peněžence uleví, protože uspoří mnoho energie, a jeho ovládání je tak jednoduché, že jej zvládne téměř každý.

Chytré osvětlení totiž ve výsledku ani nijak velké každodenní ovládání nevyžaduje. Správně nastavené totiž samo ví, co má, jak a za jakých podmínek udělat.

Díky integrovanému systému Loxone se propojí osvětlení, ozvučení, ale i skleněné vypínače na stěnách do jednoho ovládání, které můžete upravovat a ovládat z mobilní aplikace.

Co všechno chytré osvětlení umí?

Rozsvítit při vstupu do místnosti a zhasnout při odchodu – to jistě potěší ty, kteří dbají na úsporu energie. Nemusíte svým dětem či návštěvám připomínat zhasnutí světel. Rozsvěcování probíhá postupně, nestane se tedy, že by vás náhlé prudké světlo nepříjemně oslnilo. Navíc chytré osvětlení zvládne sledovat denní dobu a podle toho také nastaví intenzitu a barvu světla. Ta je důležitá pro klidné a rychlé usínání. Chytré osvětlení přirozeně navozuje noc a vy poté budete mnohem lépe usínat.

Stejně jako o usínání se chytré osvětlení může postarat o vaše probouzení. Stačí jen nastavit, kdy chcete vstávat, a systém Loxone už zařídí vše ostatní – postupně se zvyšuje intenzitu světla, díky které i ti největší spáči budou vstávat přirozeně vzbuzení a odpočinutí.

Noční světlo se rozsvítí, pokud půjdete v nočních hodinách zkontrolovat děti nebo na toaletu. Takové světlo je nastavené tak akorát, aby vás neozářilo, ale zároveň, abyste dobře viděli na cestu.

Chytré osvětlení se postará i o vaši bezpečnost. V případě detekce požáru či jiných nebezpečí spustí optický alarm, kterého si všimne opravdu každý. A kromě jiného může sloužit i jako ochrana proti zlodějům. V době vaší nepřítomnosti může imitovat to, že tam jste, právě rozsvěcováním a zhasínáním. Vy si tak budete moct v klidu užít třeba svou dovolenou.