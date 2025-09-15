Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Podle statistik bylo v roce 2023 v ČR dokončeno 17 809 rodinných domů, z toho 2 595 byly dřevostavby. To představuje 14,6 % všech novostaveb. V roce 2024 se i přes celkový pokles stavební aktivity postavilo 1 906 dřevostaveb, což znamená podíl 13,6 procenta. Trend je tedy jasný: dřevostavby si drží svoji oblibu, a to i v náročných ekonomických podmínkách.
Budoucnost patří dřevu
S rostoucím důrazem na ekologii, legislativní podporou a technologickým pokrokem se očekává, že podíl dřevostaveb v ČR poroste. Moderní dřevostavby už dávno nejsou jen chaty na víkend. Jsou to plnohodnotné, odolné a esteticky atraktivní domy, které splňují nároky 21. století.
Důkazem toho jsou i čísla z jiných evropských zemí. V Německu nebo Rakousku představují dřevostavby zhruba polovinu postavených nových budov, a to nejen rodinných domů, ale třeba i škol nebo kancelářských objektů. Častý argument, že dřevostavba se hodí spíš do teplých krajů, pak bourá Švédsko, kde je ze dřeva osm z deseti nových rodinných domů!
Od typového projektu k individuálnímu řešení
„O nevýhodách dřevostaveb jsme toho slyšeli spoustu. Většinou ovšem od lidí, kteří s dřevostavbami neměli žádné reálné zkušenosti,“ vzpomínají manželé Karel a Blanka. Pro své vysněné bydlení nakonec zvolili dřevostavbu od firmy Palis. „Navštívili jsme některé domy, které stavěli, a po vyslechnutí mnoha pozitiv nakonec řekli dřevostavbě ano,“ říkají.
Karel s Blankou vycházeli z typového projektu, který postupně upravovali podle svých představ – přibyla terasa nebo bylo třeba posílit nosné stropní prvky kvůli fotovoltaickým panelům na střeše. Panelová dřevostavba jejich domu byla připravená do velké míry ve výrobě.
„Způsob stavby byl úplně jiný, než jsme znali z realizace zděného domu rodičů. Čekali jsme, že to bude rychlé, ale až takhle? Bylo to fascinující,“ říkají nadšeně.
Inspirace severem
To pro Michala s Kateřinou byla dřevostavba jasnou volbou hned od počátku.
„Často cestujeme do Skandinávie, kde tento konstrukční systém převažuje, skvěle funguje a je prověřený staletími i ostřejším klimatem. To nás inspirovalo,“ říkají. Navíc jim tato volba ušetřila pár metrů čtverečních podlahové plochy, protože stěny dřevostavby nemusejí být tak široké, a přes to mají skvělé izolační parametry.
„Původně jsme bydleli v klasickém zděném domě a musíme říct, že klima v dřevostavbě je nesrovnatelně lepší,“ zdůrazňují a dodávají: „Odpadá vysychání zděné stavby a nepříjemná vlhkost.
Navíc dřevostavba funguje lépe i v létě, kdy neakumuluje teplo a jde na rozdíl od betonového domu večer krásně vyvětrat.“
Od stromu k domu
Při výběru dodavatele dřevostavby se vyplatí dát na reference a na jeho zkušenosti a celkový přístup. Věnujte pozornost čtyřem základním oblastem.
Navštivte alespoň dvě stavby od dané firmy, ideálně jednu novou a jednu po několika letech užívání. Chtěli byste v nich bydlet?
Zajímejte se, zda je firma členem oborových asociací, například ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů) – znamená to závazek k dodržování standardů. Ptejte se také, zda má firma vlastní výrobu, nebo využívá subdodávek.
Firmy s vlastní výrobou mají obvykle lepší kontrolu nad kvalitou a termíny. Pevné termíny, cena, rozsah prací, délka záruky na konstrukci i jednotlivé komponenty jsou to poslední a nejdůležitější, co by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti.
Firma, která vše podloží dokumentací, má jasný harmonogram a umožní ti vidět proces výroby, je vždy krok napřed.
Západočeská firma Palis staví na respektu k materiálu a na technické přesnosti. Už přes tři desetiletí pracuje se dřevem a dnes ji vede už druhá generace rodiny. Díky tomu se tu spojuje poctivé řemeslo s moderní technologií. Vysoce prefabrikované stavební dílce vznikají v jejích vlastních výrobních halách, kde lze udržet stabilní kvalitu, milimetrovou přesnost a suchý proces. Tato předvýroba šetří čas na stavbě, minimalizuje rizika a zajišťuje, že na místo dorazí prvky připravené k rychlé a čisté montáži.
Proč si vybrat dřevostavbu