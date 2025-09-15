Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Komerční sdělení
V době, kdy se stále více mluví o udržitelnosti, energetické úspornosti a zdravém bydlení, zažívají dřevostavby v Česku i Evropě skutečný boom. A není divu – kombinují rychlost výstavby, ekologický přístup a moderní design do jednoho harmonického celku.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba | foto: PALIS Plzeň, spol. s.r.o.

Podle statistik bylo v roce 2023 v ČR dokončeno 17 809 rodinných domů, z toho 2 595 byly dřevostavby. To představuje 14,6 % všech novostaveb. V roce 2024 se i přes celkový pokles stavební aktivity postavilo 1 906 dřevostaveb, což znamená podíl 13,6 procenta. Trend je tedy jasný: dřevostavby si drží svoji oblibu, a to i v náročných ekonomických podmínkách.

Budoucnost patří dřevu

S rostoucím důrazem na ekologii, legislativní podporou a technologickým pokrokem se očekává, že podíl dřevostaveb v ČR poroste. Moderní dřevostavby už dávno nejsou jen chaty na víkend. Jsou to plnohodnotné, odolné a esteticky atraktivní domy, které splňují nároky 21. století.

Důkazem toho jsou i čísla z jiných evropských zemí. V Německu nebo Rakousku představují dřevostavby zhruba polovinu postavených nových budov, a to nejen rodinných domů, ale třeba i škol nebo kancelářských objektů. Častý argument, že dřevostavba se hodí spíš do teplých krajů, pak bourá Švédsko, kde je ze dřeva osm z deseti nových rodinných domů!

Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Od typového projektu k individuálnímu řešení

„O nevýhodách dřevostaveb jsme toho slyšeli spoustu. Většinou ovšem od lidí, kteří s dřevostavbami neměli žádné reálné zkušenosti,“ vzpomínají manželé Karel a Blanka. Pro své vysněné bydlení nakonec zvolili dřevostavbu od firmy Palis. „Navštívili jsme některé domy, které stavěli, a po vyslechnutí mnoha pozitiv nakonec řekli dřevostavbě ano,“ říkají.

Karel s Blankou vycházeli z typového projektu, který postupně upravovali podle svých představ – přibyla terasa nebo bylo třeba posílit nosné stropní prvky kvůli fotovoltaickým panelům na střeše. Panelová dřevostavba jejich domu byla připravená do velké míry ve výrobě.

„Způsob stavby byl úplně jiný, než jsme znali z realizace zděného domu rodičů. Čekali jsme, že to bude rychlé, ale až takhle? Bylo to fascinující,“ říkají nadšeně.

Inspirace severem

To pro Michala s Kateřinou byla dřevostavba jasnou volbou hned od počátku.

„Často cestujeme do Skandinávie, kde tento konstrukční systém převažuje, skvěle funguje a je prověřený staletími i ostřejším klimatem. To nás inspirovalo,“ říkají. Navíc jim tato volba ušetřila pár metrů čtverečních podlahové plochy, protože stěny dřevostavby nemusejí být tak široké, a přes to mají skvělé izolační parametry.

„Původně jsme bydleli v klasickém zděném domě a musíme říct, že klima v dřevostavbě je nesrovnatelně lepší,“ zdůrazňují a dodávají: „Odpadá vysychání zděné stavby a nepříjemná vlhkost.

Navíc dřevostavba funguje lépe i v létě, kdy neakumuluje teplo a jde na rozdíl od betonového domu večer krásně vyvětrat.“

Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Od stromu k domu

Při výběru dodavatele dřevostavby se vyplatí dát na reference a na jeho zkušenosti a celkový přístup. Věnujte pozornost čtyřem základním oblastem.

Navštivte alespoň dvě stavby od dané firmy, ideálně jednu novou a jednu po několika letech užívání. Chtěli byste v nich bydlet?

Zajímejte se, zda je firma členem oborových asociací, například ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů) – znamená to závazek k dodržování standardů. Ptejte se také, zda má firma vlastní výrobu, nebo využívá subdodávek.

Firmy s vlastní výrobou mají obvykle lepší kontrolu nad kvalitou a termíny. Pevné termíny, cena, rozsah prací, délka záruky na konstrukci i jednotlivé komponenty jsou to poslední a nejdůležitější, co by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti.

Firma, která vše podloží dokumentací, má jasný harmonogram a umožní ti vidět proces výroby, je vždy krok napřed.

Západočeská firma Palis staví na respektu k materiálu a na technické přesnosti. Už přes tři desetiletí pracuje se dřevem a dnes ji vede už druhá generace rodiny. Díky tomu se tu spojuje poctivé řemeslo s moderní technologií. Vysoce prefabrikované stavební dílce vznikají v jejích vlastních výrobních halách, kde lze udržet stabilní kvalitu, milimetrovou přesnost a suchý proces. Tato předvýroba šetří čas na stavbě, minimalizuje rizika a zajišťuje, že na místo dorazí prvky připravené k rychlé a čisté montáži.

Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Proč si vybrat dřevostavbu

  • Rychlá realizace – díky prefabrikaci a moderním technologiím můžete bydlet už během několika týdnů od zahájení stavby.
  • Ekologický materiál – dřevo je obnovitelný zdroj s nízkou uhlíkovou stopou, který navíc přirozeně váže CO₂.
  • Energetická úspornost – skvělé tepelněizolační vlastnosti znamenají nižší náklady na vytápění i chlazení.
  • Zdravé vnitřní prostředí – dřevo reguluje vlhkost a vytváří příjemné mikroklima.
  • Flexibilita designu – od tradičních roubenek po minimalistické moderní domy.
  • Dřevostavba je moderní způsob, jak bydlet udržitelně a pohodlně. Každá dřevostavba si s sebou přináší kus přírody a jedinečnost dřeva.

Nejčtenější

Bungalov s výhledem do přírody. Spousta světla a chytrých řešení

Komerční sdělení

Individuální projekt na míru nebo typový dům? Společnost GOOPAN dokáže navrhnout a postavit obojí. Tento dům připravil pro tříčlennou rodinu, která jej postavila na Písecku v Jižních Čechách.

Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

Komerční sdělení

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální...

Resort Monínec: Pod značkou Nahoru a s nejmodernější bobovou dráhou

Komerční sdělení

Monínec, září 2025 – Na Monínci letos začala zcela nová kapitola. Oblíbený cíl rodin i sportovců prošel výrazným rebrandingem a nyní funguje pod značkou Nahoru, kterou vlastní investiční společnost...

Nové Chabry: 75 procent bytů prodáno, kolaudace již po Novém roce

Komerční sdělení

Nové Chabry, oblíbený areál rodinného bydlení vznikající v Praze 8, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V aktuálně budované etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z...

Samsung na veletrhu IFA uvedl nové tablety i nejmodernější telefon

Komerční sdělení

Na tradičním veletrhu IFA 2025 představil Samsung nejnovější tablety řady Galaxy Tab S11 a chytrý telefon Samsung Galaxy S25 FE. Všechny představené modely mají nové uživatelské rozhraní One UI 8 a...

Teleflex: Ve Žďáru vyrábíme zdravotnické prostředky a pomáháme i lidem

Komerční sdělení

Teleflex ve Žďáru vyrábí zdravotnické prostředky a podporuje lidi i komunity na Vysočině.

15. září 2025

MZ Liberec: Z Podkrkonoší do světa špičkové medicíny

Komerční sdělení

Společnost MZ Liberec, český lídr v oblasti technologií rozvodů a ukončovacích prvků medicinálních plynů, zažívá mezinárodní vzestup. Značka s tradicí sahající do roku 1957 dnes exportuje své výrobky...

15. září 2025

LIKOV - Kuřimská firma, která hýbe stavebnictvím

Komerční sdělení

Už více než 30 let se v Kuřimi píše příběh firmy, která začala jako malý rodinný podnik a dnes patří mezi klíčové hráče v oblasti stavebních komponentů. Společnost LIKOV se stala synonymem kvality,...

15. září 2025

Kick-off EDUCA 2025: Posuň svoje hranice

Komerční sdělení

Nechcete se spokojit s průměrnou prací a průměrným platem? Chcete od života víc? Právě EDUCA vám, jako na podnose, nabízí školu, která vás bude bavit, bezvadnou stáž, pracovní pozici s kariérním...

15. září 2025

Dřevo na dětských hřištích: bezpečné, krásné a blízké přírodě

Komerční sdělení

Na dětských hřištích se potkává radost, pohyb a fantazie. Skvěle to vše umí podpořit prvky ze dřeva, které jsou vhodnější než kov nebo plast. Nejde jen o vzhled. Dřevo má řadu praktických,...

15. září 2025

Zahrada života, zvířecí návštěvy a mezigenerační projekty

Komerční sdělení

Zahrada života je název projektu, který se podařilo realizovat od dubna letošního roku v Domově Slunečnice Ostrava, p.o., který poskytuje sociální služby celkem 395 klientům.

15. září 2025

Firemní akce na úrovni? Na podzim zamiřte do Špindlerova Mlýna

Komerční sdělení

Podzim je pro firemní akce ideální. Pracovní tempo se po létu rozbíhá a ve firmách nastává čas na setkání napříč pobočkami. Spojit práci s odpočinkem, vyrazit mimo kancelář, využít moderní zázemí,...

15. září 2025

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

15. září 2025

VAK Beroun modernizovaly klíčový přivaděč vody u Zličína

Komerční sdělení

Výstavba nových bytových domů v blízkosti obchodní zóny Zličín si vyžádala přemístění části našeho přivaděče vody z Prahy do Hořovic.

15. září 2025

Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

Komerční sdělení

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální...

15. září 2025

EDUCA 2025: Pro zahraniční zkušenost nemusíte létat tisíce kilometrů

Komerční sdělení

Na EDUCA EXPO se letos po osmi letech opět vrací IHK Dresden, průmyslová a obchodní komora ze sousedního Saska.

15. září 2025

Chytrá volba pro moderní rodinný dům? Jednoznačně dřevostavba

Komerční sdělení

V době, kdy se stále více mluví o udržitelnosti, energetické úspornosti a zdravém bydlení, zažívají dřevostavby v Česku i Evropě skutečný boom. A není divu – kombinují rychlost výstavby, ekologický...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.