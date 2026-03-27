Chytrá tlaková kanalizace ALFUES už 5 let usnadňuje životy lidí

Tlaková kanalizace je účinný systém, který odvádí splaškovou vodu na ČOV a podílí se tak na čištění vody a jejím návratu do řek. Presskan system, a.s., technologická firma z Prostějova, jejíž pobočka se nachází v Mukařově nedaleko Prahy, se v oblasti tlakové kanalizace pohybuje déle než 30 let.

Před pěti lety vyvinula firma společně s vývojáři ALFEUS – smart řešení, které nejenže pomáhá s návratem vyčištěné vody do oběhu, ale také usnadňuje práci provozovatelům sítí a uživatelům tlakové kanalizace poskytuje komfortní řešení.

Vybudování kanalizace v obcích i městech zvyšuje kvalitu života a zároveň chrání životní prostředí pro budoucí generace. Své o tom ví i firma Presskan system, a.s., která se už desítky let věnuje výrobě, montáži i servisu vlastní technologie. Firma, která se stala mistrem v oblasti tlakové kanalizace a která má projekty i v zahraničí, se aktivně podílí na rozvoji celého oboru. Presskan system, a.s. úzce spolupracuje s vědci z VUT Brno, pořádá každoročně konference a participuje na výzkumu zabývajícím se odbouráváním sirovodíku.

Smart systém jako klíč k ekologičtějšímu a účinnějšímu čištění splaškové vody

Presskan system, a.s. neusíná na vavřínech. Svou technologii neustále vyvíjí a věří, že budoucností jsou smart systémy, které sníží provozní náklady a usnadní práci nejen provozovatelům sítí, ale nabídnou i jednoduché a efektivní řešení uživatelům tlakové kanalizace. „Přes 30 let pracujeme na tom, aby se do řek vracela vyčištěná splašková voda. Ochrana životního prostředí je důležitým aspektem naší práce. Díky systému ALFEUS probíhají jednotlivé procesy v čistírně optimalizovaně, šetří se provozní náklady čistírenských procesů a nedochází k přetížení sítě. Díky pravidelnému sběru dat je možné také předcházet poruchám,“ představil inovativní systém výkonný ředitel společnosti Presskan system, a.s., Robert Nevrlý.

ALFEUS hlídá, monitoruje, pravidelně sbírá data, upozorňuje na nedostatky jednotlivých čerpacích stanic a umí na dálku řídit celou síť. To vše pomocí jednoduché mobilní nebo webové aplikace. „Systém ALFEUS u nás prozatím nemá obdoby a jsem rád, že jsme to právě my, co mu pomohli na svět. Funkčnost této technologie vyrábíme jako jediní v republice na jedné desce tištěného spoje, což umožňuje pouštět jednotlivé funkce, aniž by se musely měnit komponenty,“ vysvětluje Robert Nevrlý.

Díky této inovaci už se podařilo v několika případech předejít závažnějšímu problému. ALFEUS má své spokojené uživatele nejen v České republice, ale v roce 2026 se plánují instalace i u našich slovenských sousedů.

Spolehlivá technologie pro města, obce i jednotlivé objekty

Oblast tlakové kanalizace se v České republice vyvíjí od 90. let 20. století. A Presskan system, a.s. byl na samém začátku. Díky dlouholetým zkušenostem umí firma vyřešit i nestandardní a technologicky složité situace. Tlaková kanalizace si v posledních letech získala oblibu především díky menší finanční zátěži, spolehlivosti a díky tomu, že systém není náročný na výstavbu. Ochrana životního prostředí je pak velkým bonusem.

