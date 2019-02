Chytrá domácnost šetří čas i peníze

Pro začátek stačí, když budeme za chytrou domácnost označovat jakoukoliv instalaci v domě, která vám má ušetřit námahu, čas a také peníze. Péče o chod domácnosti zahrnuje celou řadu menších či větších úkolů, které je třeba pravidelně provádět. Obohaťte svou domácnost o elektroinstalace, které mají jediný cíl, ulehčit vám život.

Co musíte předem promyslet?

Ujasněte si, co od systému instalace chytré domácnosti očekáváte. Které domácí spotřebiče a zařízení chcete na dálku ovládat? Vybírat můžete z celé řady systémů, ty fungují na základně různých technologií, a tudíž vám mohou nabídnout trochu odlišné služby. Počítejte s tím, že velmi dobře propracované systémy jsou finančně náročnější než ty jednoduché. Jste připraveni v případě potřeby slevit ze svých nároků, nebo chcete jen to nejlepší, co se nabízí?

Co vše můžete prostřednictvím chytré domácnosti ovládat?

Velké oblibě se těší především ovládání topení či chlazení interiéru. Ať už z centrální ovládací jednotky, prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Díky chytré domácnosti se už nikdy nebudete vracet do studeného domu. Další velmi užitečnou funkcí je zabezpečení domu v době vaší nepřítomnosti. Na dálku ovládáte žaluzie i jiná stínící zařízení. Energetický poradce vám dobře poradí, na které spotřebiče byste se měli zaměřit, aby úspora peněz byla co nejvyšší.

