Chystáte se na dovolenou? Váš domov pomohou chránit bezpečnostní dveře

Podle policejních statistik se zloději většinou zaměřují na rodinné domy, ale v Praze je situace opačná. Na jedno vloupání do rodinného domku zde připadají tři vykradené byty. Panelové domy, kde se sousedé pořádně neznají, jsou pro zloděje rájem. Do karet jim hraje i nevšímavost sousedů. Zloději jsou ale také čím dál vynalézavější, neváhají se například vydávat za řemeslníky či podomní prodejce.

Odhalí se jen jeden zloděj ze čtyř!

Celkový počet vloupání za rok 2018 dosáhl škod u bytů na 104 milionů korun, u rodinných domů na 198 milionů korun. Přitom je průměrná objasněnost vloupání do bytů pouhých 22 %, do domů necelých 25 %. Alarmující data ovšem hlásí Praha, kde je objasněnost vloupání do bytů jen 12 % a do rodinných domů pouze necelých 7 %. Objasněnost navíc zdaleka neznamená, že poškozený získá relevantní náhradu škody.

Nejohroženější jsou objekty s nedostatečným zabezpečením. Nejdůležitější překážkou proti nenechavcům jsou bezpečnostní dveře. Přitom je má podle průzkumu ČSOB Pojišťovny pouze 40 % domácností!

„Jestliže máte na běžných dveřích zámkové vložky starší než deset let, je vysoce pravděpodobné, že zloději neodolají a jejich překonání jim nezabere více než několik minut či dokonce vteřin. Nedoporučuji ani dílčí „vylepšování“ dveří. Přídavnými systémy vstupní dveře ještě více oslabujete. Pevnost řetězu či závory je totiž dána pevností jeho nejslabšího článku a nalezení slabiny na různě záplatovaných dveřích trvá bytařům pár minut. Obecně lze říci, že zloději odolají pouze certifikované bezpečnostní dveře minimálně ve 3. bezpečnostní třídě s vložkou a kováním minimálně ve stejném standardu jako dveře samotné,“ upozorňuje bezpečnostní expert Ivan Pavlíček z firmy NEXT, která se zabývá výrobou bezpečnostních dveří.

Na co si dát pozor při výběru bezpečnostních dveří?

Skutečné bezpečnostní dveře poznáte podle platných certifikátů pro Českou republiku dle evropských norem a podle výroby kontrolované certifikačním úřadem. Pokud vybíráte z několika dodavatelů, zde si můžete ověřit existenci certifikátů akreditované zkušebny.

Firma NEXT každý měsíc instaluje své bezpečnostní dveře místo řady zloději překonaných nekvalitních dveří, které se jako bezpečnostní jen tvářily. Nejčastěji se jedná o lehké plechové dveře z Polska nebo Číny.

Jaké bezpečnostní dveře zvolit do domu a jaké do bytu?

Vchodové bezpečnostní dveře do bytu musí mít certifikát alespoň 3. bezpečnostní třídy. Ještě lepší volbou je 4. bezpečnostní třída. Takové dveře mají i dobré protihlukové vlastnosti. Ze zákona musíte mít v bytě dveře s certifikovanou požární odolností.

Venkovní vchodové dveře do bytu musí vedle bezpečnosti poskytovat i tepelnou ochranu, proto je vhodnější zvolit dveře silnější konstrukce. Podmínkou je také povrch dveří určený speciálně do exteriéru a dokonalé utěsnění jejich obvodu. Dostatečné tepelně-izolační vlastnosti mají dveře NEXT, které splňují také podmínky pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Bezpečnostní dveře NEXT – kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Bezpečnostní dveře NEXT se v České republice vyrábějí již téměř 30 let. Výrobce je zhotovuje vždy na míru. Vybrat si můžete z více než 40 povrchů v designu dřeva nebo lakované dle vzorníku RAL. Mohou být i masivní, případně netradiční materiály.

Firma NEXT své produkty neustále vylepšuje a vyvíjí. Všechny své výrobky certifikuje v českých zkušebnách dle evropských norem. Bezpečnostní dveře NEXT tak mají platné bezpečnostní, protipožární, hlukové i termoizolační certifikáty.

Spolehnout se můžete na odborné poradenství a konzultace zdarma, profesionální montáž včetně demontáže starých zárubní a zazdění nových, záruční i pozáruční servis a na zámečnickou pohotovost. Zaměření a zpracování nabídky je zdarma.

Firma NEXT nabízí pro vaše bezpečí také elektronické zabezpečovací systémy, ochranné folie na okna, mříže a rolety a hi-tech doplňky.

Více informací najdete na www.next.cz.