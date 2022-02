Chtěli rekonstruovat starší byt na Smíchově, ale zlákala je novostavba

Vlastní zahrada v centru Prahy není nesmysl

Manželský pár třicátníků bydlel několik let v pronajatém bytě na pražském Smíchově tak, jak je to dnes mezi takzvanými mileniály standardem. Na tuto lokalitu v blízkosti historického jádra si oba brzy zvykli a velmi si oblíbili široké možnosti, které nabízí. Oběd v italské restauraci, večeře v asijském duchu a poté vzhůru na koncert nebo do divadla – zkrátka moderní městský život jim plně vyhovoval. Občas se jim ale zastesklo po přírodě a snili o tom, že by jednou chtěli mít kousek půdy, kde si mohou pěstovat bylinky a relaxovat ve stínu vlastního stromu.

Po kalkulaci kupní ceny a nákladů na kompletní renovaci starého bytu v širším centru s maličkou zahrádkou ve vnitrobloku se dostali na vysokou částku, která neodpovídala množství ústupků, které by při ní museli udělat. Nakonec si proto vybrali řadový dům z nového projektu top‘ rezidence Pomezí. Rodinné domy, jejichž stavbu realizuje společnost KKCG Real Estate Group, se nachází v Košířích, tedy jen kousíček od Smíchova. Základní výhoda života v bytě spočívající ve výborné dostupnosti rozmanitých služeb jim tak zůstala. Navíc se mohou těšit na svůj vlastní, soukromý venkovní prostor. Přestože se to na začátku zdálo nereálné, mít svou zahradu v centru hlavního města je splnitelný sen.

Individuální řešení pro rodinný život

Moderně řešené nové domy v Praze 5 nabízejí bydlení v prémiové lokalitě v přímém sousedství rozlehlého přírodního parku Košíře-Motol. Řadové domy v Praze – Košířích jsou tak ideální volbou pro všechny, kteří chtějí zůstat ve středu všeho dění, ale zároveň bydlet v zeleni. Nemovitosti v dispozicích 4+kk nebo 5+kk s garážovými stáními přímo v domě a příjemnými zahrádkami nabízejí dostatek místa pro budoucí rodinný život.

V současnosti mají nízkoenergetické domy založené základy, takže je možné provést úpravy a po konzultaci s interiérovým architektem vymyslet kreativní řešení vnitřního prostoru, které bude odpovídat individuálním potřebám a přáním rezidentů. Dokončení výstavby top‘ rezidence Pomezí je plánované na příští kalendářní rok.