Chcete žít doma zdravě? Poradíme vám, jak si zdravé bydlení zařídit

Víte, co je nezbytné zařídit si ve svém domově, abyste žili ve zdravějším prostředí? Pomůže seriál s odborníky České rady pro šetrné budovy, se kterým se budete v následujících týdnech setkávat na stránkách Doma DNES a na serveru iDnes.cz.

Lokalita i samotná budova, ve které se nachází náš domov, ovlivňují téměř každý aspekt našeho života. Od toho, jak dobře spíme, jak často vidíme přátele, jak se doma cítíme komfortně a v bezpečí. Pokud chceme zlepšit zdraví a pohodu jednotlivců, rodin a komunit, stěží najdeme důležitější místo, kde začít než doma. A právě to je cílem projektu Zdravý domov, který připravila Česká rada pro šetrné budovy spolu se svými členskými firmami a odborníky, na vnitřní prostředí budov.

„Chceme využít doby, kdy jsme všichni nuceni doma trávit daleko víc času, a posunout kvalitu našeho bydlení do 21. století. Nestačí jen v našich domech zlepšit větrání a přísun čerstvého vzduchu nebo denního světla, vytápět byty na optimální teplotu, zajistit také vhodnou vlhkost vzduchu a vybavit náš domov tak, aby nás neobtěžoval hluk z vnějšku. Je třeba se zamýšlet také nad přírodními materiály, množstvím použitých rostlin, kvalitním a ergonomickým vybavením interiéru, ale i vhodností lokality a vybaveností okolí našeho domu. To vše má totiž velmi významný vliv na to, jak jsme doma spokojení,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.



Kvalitu vnitřního prostředí ovlivňují hlavně použité materiály budov

V případě, kdy stavíte nové bydlení, myslete na kvalitu stavebních materiálů, které použijete. Komplexní odpovědí na požadavky zdravého prostředí uvnitř budov může být koncept MultiComfort společnosti Saint-Gobain, který v sobě snoubí hned několik parametrů, jež obyvatelům stavby zpříjemňují pobyt uvnitř budovy a zajišťují ohleduplnost k jejich zdraví. Mezi tyto parametry patří Vizuální komfort, Tepelný komfort, Akustický komfort a Komfort kvality vzduchu.

„Příkladem použitých řešení jsou pak akustické sádrokartonové desky nebo kročejové desky z minerální vaty, které přispívají k akustické pohodě uživatelů stavby. Nebo dokonce aktivní materiály, které odstraňují až 70 % škodlivého formaldehydu z vnitřního prostředí,“ vysvětlil sustainability manager ze společnosti Saint Gobain Jaroslav Nutil. Mezi tyto produkty patří například sádrokartonové desky s technologií Activ´Air nebo tapety s funkcí CleanAir. Tepelný komfort je pak zajištěn díky izolaci fasády pomocí zateplovacích systémů anebo realizací vegetační střechy při použití minerální vaty pro vegetační střechy, která v horkém období pomáhá ochlazovat budovu a její okolí. Jedná se tedy o unikátní kombinaci několika řešení společnosti Saint-Gobain, která mají pozitivní dopady na komfortnější a zdravější bydlení.



Podrobnosti na téma zdravého bydlení najdete na www.zdravydomov.cz.V příštím díle seriálu Zdravý domov za 14 dní v Doma DNES se odborníci České rady pro šetrné budovy budou věnovat tématu kvalitní výměny vzduchu a zajištění dostatečného světelného komfortu v bytech.