Chcete televizor se špičkovým obrazem? Tipy, na co se zaměřit

Klíčovým parametrem při výběru správného televizoru zůstává i nadále obraz. Na trhu existuje široké spektrum úhlopříček v rozmezí od 80 do 250 centimetrů, ve velikosti obrazovky si tedy vybere opravdu každý. Drtivá většina navíc nabízí rozlišení nejméně 4K. Pozornost byste však měli věnovat i dalším vlastnostem televizoru, zejména technologii obrazovky, SMART prostředí, herním možnostem a v neposlední řadě zabezpečení.

Televizory Neo QLED od jedničky na trhu

Technologie obrazovky má zásadní vliv na váš divácký zážitek. Toužíte-li po vynikajícím obrazu, který umocní atmosféru oblíbených filmů, vyváží hlasitost dialogů a nabídne ostré detaily při sledování sportovních přenosů, skvělou volbou jsou televizory Neo QLED.

Základem této technologie jsou obrazovky QLED, které jako první vyvinul Samsung, už 18 let v řadě lídr globálního televizního trhu. Aby docílil špičkového obrazu a autentických barev, využívá Samsung ve svých QLED televizorech vysoce výkonné procesory s umělou inteligencí (AI) a novou generaci Mini LED podsvícení. Právě tyto výjimečné vlastnosti tvoří technologii Neo QLED. Výsledkem jsou ostré detaily, realistické barvy a přesné nastavení kontrastu pro každou scénu. Bez ohledu na to, co sledujete, televizory Neo QLED vás vtáhnou do děje.

Vyžadujte zabezpečený televizor

Při výběru televize nezapomeňte také na zabezpečení. Ačkoliv tato vlastnost nebývá na špičce uživatelských preferencí, rozhodně se vyplatí věnovat jí pozornost. V opačném případě vám hrozí krádež citlivých dat, jako jsou osobní údaje či hesla k VOD službám typu Netflix či Voyo. Navíc se přes televizor můžou útočníci teoreticky dostat i k heslům, PIN kódům a dalším informacím uloženým na počítačích či telefonech členů domácnosti. Řešením je volba osvědčeného výrobce, který garantuje spolehlivé zabezpečení svých televizorů.

Ušetřete za konzoli

Věděli jste, že televize Samsung QLED plně nahradí herní konzoli? Díky SMART prostředí operačního systému jsou v televizoru automaticky předinstalované aplikace Xbox, NVIDIA GeForce Now a mnoho dalších. Ušetříte tak tisíce korun za nákup drahé konzole. Stačí aktivovat členství a připojit herní ovladač.