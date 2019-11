Chcete prodat byt? Spojte se s realitkou

Péče profesionálů

Zkuste si spočítat, kolik různých bydlení už jste od studií vystřídali. V mládí se stěhujeme z nájmu do nájmu, ale v dospělosti už chceme mít svůj domov a zázemí pro sebe i rodinu. Přesto však málokdy vydržíme na jedné adrese po celý život, a to z mnoha důvodů. Rodina se rozrůstá a chceme do většího, stěhujeme se do domu se zahradou nebo za prací na druhý konec republiky. Důvody mohou být různé, ale výsledek vždy stejný: potřeba prodat nemovitost rychle a spolehlivě za co nejlepší cenu. A právě s tím dokáže realitní kancelář pomoci a celým procesem nás provádět naprosto spolehlivě a bez rizik. Postará se o inzerci a propagaci naší nemovitosti, komunikaci se zájemci i prohlídky s potenciálními kupci, pomůže zminimalizovat běhání po úřadech a zajišťování potřebných dokumentů a ověření a v neposlední řadě zajistí právní servis a sepsání kupní smlouvy.

Rychlé peníze

Někdy potřebujeme prodat byt opravdu rychle a raději to zkusíme za nižší cenu na vlastní pěst než s realitkou a za provizi. To ale může být velmi riskantní a nerozumné. Výhodnější je spojit se s realitní kanceláří, která nabízí výkup nemovitostí a náš byt odkoupí za tržní cenu nebo bude garantovat odkup v případě, že se byt neprodá během určené doby. I bez této garance se ale spolupráce s odborníky vyplatí, ušetří nám mnoho času a starostí. Realitní kancelář sestaví a propaguje inzerát, komunikuje se zájemci, pomůže s přípravou smlouvy a dalšími právnickými službami. Transakce vedené přes realitní kancelář jsou jištěné, a tak makléř zajistí i uložení peněz od kupce, pokud bude potřeba.

Zajistí také, aby celý prodej bytu proběhl bezpečně, bez problémů a za cenu, která bude vyhovovat vám i budoucímu majiteli.