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Český výrobce markýz, pergol, zip screenů a rolet

Komerční sdělení
Bohemiaflex CS je česká firma s dlouholetou tradicí sahající až do 60. let. Jsme významný hráč na trhu stínící techniky. Naše dlouhodobé stabilní produktové portfolio zajišťuje technickou a servisní kontinuitu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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BOHEMIAFLEX CS

BOHEMIAFLEX CS

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Naše priority

  • Vysoká kvalita použitých materiálů.
  • Špičkoví evropští dodavatelé.
  • Dohled nad celou fází realizace.
  • Úspora energie.
  • Zdravé prostředí pro život.

Produkty

Vyrábíme v České republice z materiálů předních evropských značek. Klademe důraz na vysokou kvalitu finálních výrobků a přinášíme inovace, které uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Na naše výrobky poskytujeme až 5letou záruku.

Služby

Naše firma poskytuje ucelené služby pro dokonalé zastínění Vašeho domova i byznysu. Naše práce nezačíná ani nekončí dodávkou vybraného výrobku. Naším cílem je poskytnout Vám naprostý komfort a ochranu před sluncem.

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Český výrobce markýz, pergol, zip screenů a rolet

Komerční sdělení
BOHEMIAFLEX CS

Bohemiaflex CS je česká firma s dlouholetou tradicí sahající až do 60. let. Jsme významný hráč na trhu stínící techniky. Naše dlouhodobé stabilní produktové portfolio zajišťuje technickou a servisní...

6. června 2026

O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
McDCup 2026

Praha, 2. června 2026 – McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Nejlepší týmy z celé České republiky se utkaly v rámci Svátku fotbalu na Městském stadionu v...

6. června 2026

Ve Vlašimi se rozhodlo o postupu na fotbalový Svátek fotbalu

Komerční sdělení
Ve Vlašimi se rozhodlo o postupu na fotbalový Svátek fotbalu

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále 27. ročníku McDonald’s Cupu ve Vlašimi se rozhodovalo mezi týmy jižní poloviny Středočeského kraje o postup do...

6. června 2026

Jihočeský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Komerční sdělení
Jihočeský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

V Sezimově Ústí vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. V krajských finálových zápasech nakonec zvítězily ZŠ J....

5. června 2026  14:16

Jihomoravský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Komerční sdělení
Jihomoravský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

V Brně vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. Z krajských finálových duelů nakonec v početné konkurenci a v...

5. června 2026  13:24

P&G podpořilo rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK

Komerční sdělení
P&G podpořilo rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK

Rodiny v tíživé životní situaci se mohou v Kladně opřít o modernizované hygienické centrum v místním azylovém domě Českého červeného kříže (ČČK). Rekonstrukce, na kterou se čekalo více než deset let,...

5. června 2026

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5. června 2026

O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 2 235 škol. Na celorepublikovém finále v Ostravě měl silné zastoupení také...

5. června 2026

Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly tři úspěšné školy

Komerční sdělení
Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly tři úspěšné školy

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále McDonald’s Cupu v Pardubicích se rozhodovalo mezi 16 týmy. Z celkového triumfu a postupu do ostravského finále se...

5. června 2026

Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Komerční sdělení
Plzeňský kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

V Plzni vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. Z krajských finálových duelů nakonec v početné konkurenci 24 týmů...

5. června 2026

Liberecký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Komerční sdělení
Liberecký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

V Liberci vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. V krajských finálových zápasech nakonec zvítězily ZŠ Turnov...

5. června 2026

Olomoucký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Komerční sdělení
Olomoucký kraj zná své šampiony fotbalového McDonald’s Cupu

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále McDonald’s Cupu v Olomouci se rozhodovalo mezi 10 týmy o postup do celostátního finále. Do něj nakonec postoupily ZŠ...

5. června 2026

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