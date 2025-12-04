Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Nebezpečné choroby šířené potkany ohrožují tisíce domácností. Leptospiróza, mor či tularémie jsou jen některé z rizik. Deratizace a hubení potkanů musí být provedeny odborně a včas. Profesionální služby garantují trvalé řešení k regulaci škůdců, vysvětluje odborník Patrik Parma.

Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností | foto: Daniel Gaňo

Proč jsou potkani tak nebezpeční

Potkan není jen nepříjemný škůdce, co vám sežere zásoby. Je to chodící bomba plná bakterií a virů.

Za svou kariéru jsem viděl případy, kdy rodina skončila v nemocnici kvůli leptospiróze. Paní si myslela, že má chřipku, ale bylo to mnohem horší. Nakazila se přes kontaminované brambory, které měla uskladněné ve sklepě, kde měli hnízdo potkani. Týdny v nemocnici, komplikace s ledvinami s trvalými následky. Deratizace potkanů je více než komfort, je nutností.

Potkani přenášejí desítky nemocí:

  • Leptospirózu – ta dokáže poškodit játra a ledviny
  • Salmonelózu – strašné průjmy, zvracení, dehydratace
  • Tularémii – vysoké horečky, opuchlé uzliny
  • Hantaviry – vážné plicní problémy
  • A další a další...

Nejhorší je, že se nemusíte ani dotknout potkana. Stačí vdechnout prach s jejich výkaly, sáhnout na něco, co kontaminovali, nebo vás kousne blecha, kterou na sobě nosí.

V Česku je likvidace hlodavců prioritou až ve chvíli, kdy nastane problém a silné zamoření

Lidi často volají naše techniky, až když vidí potkana běhat po kuchyni. To je ale už pozdě – v tu chvíli jich tam může být klidně dvacet. Potkan se totiž schovává a vychází hlavně v noci.

Tady jsou signály, na které si dáváme pozor my:

  • Bobky – vypadají jako černá rýžová zrna, najdete je podél zdí
  • Okousané obaly – potkani mají zuby, co nikdy nepřestanou růst, takže musí neustále něco hryzat
  • Mastné šmouhy – na zdech tam, kde se pravidelně pohybují
  • Divné zvuky v noci – škrábání, běhání ve stropě nebo ve zdech
  • Zápach – potkaní moč má specifický, štiplavý zápach

Když vidíme tyto známky, víme, že je třeba jednat rychle.

Proč to nejde vyřešit svépomocí

Každý týden volá někdo, kdo to nejdřív zkoušel sám. Koupil past v hobby marketu, nasypal jed, co našel v drogerii... a nic. Potkani jsou tam pořád. Vysvětlování proč to nefunguje se stalo naší denní rutinou.

Víte proč? Protože jsou velmi inteligentní. Když vidí, že jeden z nich sežral něco a pak chcípl, ostatní se tomu budou vyhýbat. Mají takzvanou potravní neofobii – nedůvěru k novému jídlu.

Navíc, když použijete špatný jed nebo ho špatně umístíte, můžete ohrozit svoje děti nebo psy. Viděli jsme případy otravy domácích mazlíčků a není to nic pěkného.

Naše firma používá profesionální přípravky, které v obchodě nekoupíte. Víme, kde je umístit, v jakém množství a jak často kontrolovat. A hlavně – známe biologii potkanů. Víme, kde hledají potravu, kudy chodí, kde si staví hnízda.

Jak probíhá naše práce

Ve chvíli, kdy nám zavolá potenciální klient, nejdříve přijedeme na prohlídku. To je základ všeho. Procházíme celý objekt, sklep, půdu, zahradu. Hledáme stopy, vstupní body, hnízda.

Pak teprve navrhuji řešení:

  1. 1Uzavřít všechny vstupy – díry ve zdech, mezery kolem trubek, nefunkční mřížky v kanalizaci
  2. Umístit návnady – na strategická místa, kam chodí potkani, ale nedostanou se tam děti nebo zvířata
  3. Instalovat pasti – většinou v kombinaci s toxickou nástrahou, záleží na situaci
  4. Pravidelné kontroly – vracíme se, kontroluji spotřebu návnad a nástrah, doplňujeme je.
  5. Monitoring – sledujeme, jestli se objevují nové stopy

Celý proces trvá obvykle 2-4 týdny. A pak doporučujeme preventivní kontroly každého půl roku.

Co můžete udělat vy

Nejlepší je, když se problém vůbec nevyvine. Za ta léta jsme zjistili, co opravdu funguje:

  • Udržujte pořádek. Potkani potřebují jídlo. Když po sobě necháváte zbytky, máte otevřené popelnice nebo sypete ptákům na zem, lákáte je k sobě.
  • Utěsněte dům. Potkan se protáhne dírou velkou jako dvoukorunová mince. Projděte dům a ucpěte všechny skuliny – síťkou, pěnou, cementem.
  • Kontrolujte sklep a půdu. Tam se nejčastěji usazují. Pravidelně tam choďte, rozsvěcejte, dělej te hluk. Potkani nemají rádi rušno.
  • Neskladujte nepotřebné věci. Staré hadry, papíry, kartony – to jsou ideální materiály pro hnízdo.

Proč to nestojí za odkládání

Víte, co je na potkanech nejhorší? Jak rychle se množí. Jedna samice může mít až šestkrát do roka potomky, pokaždé 6-12 mláďat. Počítejte si to. Z jednoho páru může být za rok stovka potkanů.

Takže když vidíte jednoho, máte jich tam pravděpodobně mnohem víc. A čím déle čekáte, tím je problém větší a dražší na řešení.

Někteří lidé se stydí zavolat. Myslí si, že to o nich něco vypovídá, že nejsou čistotní. To je nesmysl. Potkani nejsou o čistotě, jsou o příležitosti. Můžete mít uklizeno jak v nemocnici, a stejně se k vám dostanou ze sousedního domu nebo z kanalizace.

Vaše zdraví je priorita

Víme, že deratizace není levná záležitost. Ale věřte nám – léčba leptospirózy nebo salmonelózy vás vyjde mnohem dráž. Nemluvě o utrpení, stresu a možných trvalých následcích.

Jednou nám volala paní, která odkládala řešení kvůli penězům. Nakonec musela vyhodit celou kuchyňskou linku, protože ji potkani totálně zničili. Plus náklady na nemocnici, protože se její dcera nakazila. Kdybychom přijeli hned, jak si všimla prvních známek, stálo by ji to zlomek toho.

Takže pokud máte sebemenší podezření, neváhejte. Zavolejte nám, přijedeme se podívat a poradíme vám. Konzultace nic nestojí a můžete ušetřit spoustu problémů.

Patrik Parma

Deratizace Expres - Certifikovaná deratizační firma s praxí Váš partner v boji proti hlodavcům

