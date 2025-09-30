Češi nemají kde parkovat, počet modulových garáží proto výrazně roste

Polovina řidičů má kde parkovat, ostatní bojují
Podle průzkumu společnosti Gardeon má asi 35 % Čechů vlastní garáž a 7 % garážové stání. Další část si prostory pronajímá, celkem má tedy zhruba polovina řidičů jistotu, kde zaparkuje. Druhá polovina ale často čelí téměř nemožnému úkolu – najít dostupnou garáž.
Hlavní motivací pro pořízení garáže přitom není jen parkování. Až 62 % lidí se obává poškození auta vlivem počasí a 58 % má strach z vandalismu. Nedostatek volného místa večer řeší méně než polovina řidičů.
Obtížné hledání však čím dál více lidí odrazuje. Podle průzkumu by o garáž stálo až 27 % respondentů, více než třetina z nich ji ale ani nehledá, nabídka je mizivá a ceny vysoké. Nejhorší situace je přitom ve Zlínském a Jihomoravském kraji.
Ceny letí nahoru
Data z realitních portálů potvrzují, že garáže zdražují podobně jako bydlení. Jen meziročně šly ceny nahoru o 6 %, v některých regionech dokonce o více než 12 %. V Brně se samostatná garáž prodávala v roce 2020 v průměru za 386 tisíc korun, letos už to bylo kolem 744 tisíc, tedy téměř dvojnásobek.
Přesto má většina Čechů o ceně jasno. Za pronájem jsou ochotni dát maximálně 2 000 korun měsíčně, při koupi stanovilo 61 % respondentů strop 200 tisíc. Jenže garáže v této ceně už prakticky neexistují.
Garáž jako lego
Nedostatek a vysoké ceny proto otevírají prostor pro alternativy. Jednou z nich jsou modulové garáže, které společnost Gardeon staví na míru. „Jen loni jsme postavili tisíc modulových garáží a letos čekáme ještě víc,“ říká spoluzakladatel firmy Marek Choleva.
Výhodou je rychlost, stavba trvá jedno odpoledne a Gardeon navíc dbá na to, aby garáž ladila k domu. Konstrukce je bezúdržbová, lze ji zateplit, přemístit nebo rozšířit o přístřešek. Většina zákazníků si nechává garáž postavit odborníky, protože montáž doprovází desetiletá záruka.
Modulové garáže ale neslouží jen k parkování. Zákazníci Gardeonu je proměňují v dílny, kanceláře, sklady, nebo dokonce malé cvičební sály. Někteří v nich parkují i netradiční stroje, třeba vrtulníky.
Recenze napoví
Pokud budou ceny klasických garáží dál růst, modulové systémy se mohou stát běžnou volbou. Jsou rychlé, dostupné a přizpůsobitelné. A kdo se pro ně rozhodne, měl by věnovat pozornost výběru dodavatele. „Sledujte historii firmy a hlavně recenze, ty napoví nejvíce,“ uzavírá Choleva.