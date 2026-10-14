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Češi mění své zahrady a hledají zázemí pro odpočinek během celého roku

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Zahrada nemusí sloužit jen k letnímu grilování a koupání. Podle společnosti Spahouse roste zájem o vybavení, které lze využívat po celý rok. Vedle saun a pergol si místo nacházejí i vířivky. Při výběru rozhoduje pohodlí, izolace a provozní náklady. Samotný počet masážních trysek může být zavádějící.

Terasa, gril a bazén už nejsou jedinou představou o vybavení zahrady. Podle společnosti Spahouse zákazníci stále častěji hledají možnosti, jak venkovní prostor využívat i mimo léto. Na menších pozemcích proto získávají místo vířivky, sauny a bioklimatické pergoly, které prodlužují sezonu teras.

„Před patnácti nebo dvaceti lety byla zahrada hlavně místem, kam se šlo v létě. Dnes od ní zákazníci očekávají něco podobného jako od interiéru domu – chtějí ji skutečně používat,“ říká Michael Bäumel, jednatel Spahouse. Firma od roku 2013 realizovala přes 4 000 instalací v Česku a na Slovensku.

Vlastní vířivka podle Bäumela přestává být jen symbolem luxusu. Plnohodnotné venkovní modely dnes podle firmy začínají přibližně na 100 tisících korun, nejdražší varianty mohou stát kolem 400 tisíc. Rozdíl tvoří konstrukce, izolace, ergonomie, kvalita akrylátu i rozmístění masážních trysek. Jejich počet sám o sobě kvalitu masáže nezaručuje.

Bazén a vířivka přitom slouží jinému účelu. Bazén nabízí letní osvěžení a prostor pro plavání, vířivka teplou vodu, masáž a relaxaci i v zimě. U menší zahrady se proto vyplatí zvážit nejen pořizovací cenu a potřebnou plochu, ale také to, kolik dní v roce bude rodina vybavení skutečně používat.

Důležitým tématem jsou provozní náklady. Dobře izolovaná vířivka udržuje vodu na nastavené teplotě a průběžně dohřívá tepelné ztráty. Spotřebu ovlivňuje izolace skeletu i termokryt. Podle zkušeností Spahouse se průměrný měsíční náklad na elektřinu při běžném používání dobře izolovaného modelu může pohybovat kolem 1 600 až 1 700 korun. Odhad zahrnuje ohřev, filtraci a masáže; konkrétní částka závisí na modelu, počasí, teplotě vody a četnosti používání.

Spahouse průběžně rozšiřuje nabídku modelů, aby mohla obsloužit co nejširší spektrum zákazníků. Nabídku přizpůsobuje různým požadavkům na velikost, vybavení a cenu i způsobu, jakým chtějí lidé vířivku využívat.

Před nákupem doporučuje Bäumel vířivku vyzkoušet. Jiná sedací pozice vyhovuje vysokému člověku a jiná drobnější postavě. Záleží také na tom, zda má sloužit hlavně k masáži zad, klidnému odpočinku, nebo společnému času celé rodiny. Spahouse umožňuje vybrané modely otestovat ve svých showroomech v Praze, Brně a Hradci Králové a připravuje pobočku v Ostravě.

Hodnota domácího wellness podle Bäumela spočívá především v tom, že je po ruce ve chvíli, kdy má člověk čas. „Největší luxus dnes podle mě není mít doma co nejdražší věci. Je to přijít večer z práce, odložit telefon a mít alespoň jednu hodinu, kdy nemusíte nic řešit,“ uzavírá.

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