Ceny realit klesat nebudou. Kupují se hlavně víkendové nemovitosti

Zůstáváme doma, kultura, sport, obchody, dokonce i pověstná česká hospoda byla týdny zavřená. Ze života před pandemií nám zůstaly alespoň chaty a chalupy a s trochou štěstí i práce. S rodinou nebo známými jsme se směli oficiálně setkávat jen venku, což je v zimních měsících poměrně nekomfortní, obzvlášť pokud teploty padají pod nulu.

Koruna oslabila a investiční trh se pro běžného smrtelníka stal méně přehledným a proměnlivějším. Pokud chceme ukládat peníze, jistot, kam tak činit, výrazně ubylo. Jednou z nejoblíbenějších investičních komodit posledních let byly nemovitosti. Ty ovšem v době epidemie paradoxně nezlevňují, spíš naopak. Mají tedy investice do nemovitostí v dnešní době smysl?

Pandemie aktuálně nemá na trh s bydlením téměř vůbec vliv. Podle Ivora Ševčíka, ředitele developerské společnosti All Inclusive Development, se spíš prodlužují termíny na úřadech a v bankách, což celý proces nákupu a prodeje nemovitostí prodlužuje. Zatímco před pandemií trval nákup nebo prodej šest až osm týdnů, dnes je to čtyři až pět měsíců. Zajímavý je pokračující růst cen realit, který ani pandemie nezastavila. „Vzhledem k inflaci a tisku peněz chtějí lidé ukládat finance do hodnotné komodity, kterou vždy byly, jsou a budou nemovitosti. Poté, co Česká národní banka zrušila omezení na poskytování hypoték a hypoteční sazby poklesly, se letošní průměrný růst bude pohybovat kolem sedmi procent,“ říká Ivor Ševčík. Růst je podle něj ještě markantnější v případě chat, chalup a víkendových realit, a to včetně těch moderních, jako jsou například horské apartmány. Jediným místem, na kterém můžeme v průběhu značné části roku legálně trávit dovolenou, se téměř výhradně stalo vlastní bydlení nebo druhá víkendová nemovitost. Velmi silný trh víkendových domů nebo bytů poroste i nadále.



Ivor Ševčík z All Inclusive Development

Budou tedy ceny nemovitostí dál stoupat? Ivor Ševčík odhaduje, že s ohledem na inflaci nebudou ani stagnovat, ani klesat. Česká republika je v rychlosti stavebního řízení na 157. místě, trh proto reaguje pomalu i na zvýšenou poptávku a projektů je nedostatek. I ve velmi zapadlých vesnicích dosahují ceny 120 tisíc za metr čtvereční, v prestižních lokalitách se mohou vyšplhat až k 160 až 230 tisíc, jako třeba ve Špindlerově mlýně. Ve velkých městech se ceny zvedají díky vysokému růstu platů v posledních letech, který se promítl také do cen ve stavebnictví. Nákladová cena jen za stavbu se aktuálně pohybuje kolem 35-40 tisíc za metr čtvereční. S cenou pozemku, práce, projektů a dalšího jsou minimální hladiny kolem 55 tisíc za metr čtvereční a dál rostou i v okresních městech. Podle Ševčíka můžeme zcela jistě očekávat růst v Praze, která bude po mírném zaškobrtnutí v letošním roce využívat své kosmopolitnosti. Stejně tak v Brně, které je tažené nejvyšším poměrem vysokoškolských studentů, ale také v Plzni, Hradci, Zlíně a Ostravě. Tam všude se ceny zvyšují prostřednictvím stoupajících stavebních nákladů. Jediná oblast, kde by se ceny neměly šplhat výrazně výš, jsou staré panelové domy. Například v Brně se nyní ceny u 1+kk pohybují kolem 80 až 90 tisíc za metr čtvereční, což už podle Ševčíka není oprávněná cenová hladina. Pokud bychom tedy do nemovitostí chtěli i dnes investovat, neuděláme podle Ševčíka chybu.

https://www.vrchlabi-apartmany.cz/