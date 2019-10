Centrální vysavače ocení hlavně alergici

Čím více má přístroj filtrů, tím méně vzduchu přes něj prochází, a tak i hůř vysává. Navíc každý přenosný vysavač víří prach v místnosti, kde se zrovna používá, protože veškerý vzduch, který nasaje, do stejné místnosti i vyfoukne. Prach není jen na zrovna uklízeném koberci, ale i na skříních, ostatním nábytku, závěsech atp. a vlivem proudění vzduchu v místnosti je zvířen v tom, co dýcháme, a navíc po skončení vysávání spadne na již uklizená místa zpět.

S prachem se vůbec nemusíte setkat

Centrální vysavač veškerý vzduch pouze nasaje přes nástavce, hadici, potrubní rozvod až do vysavačové jednotky, kde se standardně přefiltruje a vyfoukne mimo dům. Obsluha není zatížená zvířeným prachem a také žádný vzduch necirkuluje v místnosti. Navíc je prach ve vysavači uložen někde ve sklepě nebo garáži a nemusí s ním do vysypání nádoby nikdo manipulovat. Nádoba je natolik veliká, že ji stačí vynášet 2x do roka, a pro ty uživatele, kteří si nepřejí žádný styk s prachem, jsou všechny centrální jednotky Husky vybaveny přídavnými antibakteriálními vaky o objemu až 22 l, které jednoduše vyhodíme do popelnice a dáme nové.

Samotný stálý SILPURE filtr centrálního vysavače Husky obsahuje stříbro a zabraňuje tvorbě mikrobů na povrchu filtru. Navíc ho lze až 50x vyprat v pračce bez ztráty jeho vlastností.

Centrální vysavače vás přesvědčí svými argumenty

K důkladnému zbavení domácnosti prachu, alergenů, sporů plísní a dalších nežádoucích částic pomáhá mnohonásobně vyšší výkon centrálního vysavače oproti přenosným, zejména pak těm robotickým. Sací výkon se pohybuje od 590 W do 1100 W, protože nepodléhají omezení příkonu dle nařízení EU z podzimu 2017. Mnohonásobně vyšší výkon šetří čas při úklidu, vysaje víc škodlivého prachu, nevíří jej v místnostech, umožňuje vysávání v každém koutu domu, na nábytku, na schodech, v garáži a k tomu ke všemu veškerý vzduch vyfukují mimo dům. To jsou argumenty, které ocení každý, kdo je alergický na prach. Centrální vysavače Husky udržují vaše domovy dlouhodobě čistější a pohodlnější pro život!

