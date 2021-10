Centrální vysavače a pasivní domy? Ano, jde to!

Po přefiltrování se tento nasátý vzduch již nevrací zpět do obytných prostor, jak je zvykem u běžných bytových či robotických vysavačů, ale vyfukuje se mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Centrální vysavače a pasivní domy?

Při projektování rodinných domů někdy narážíme na otázky související s utěsněním rodinných domů a jaký vliv na rovnováhu při ventilaci pasivních domů má centrální vysavač. Pro laickou a mnohdy i odbornou veřejnost je totiž nepředstavitelná jakákoliv skulinka, kterou by se mohl do domu, nebo spíš ven z domu dostávat vzduch, navíc hnaný motorem, který by v dokonale utěsněném domě způsoboval jakýsi podtlak. Než se níže v tomto článku pokusíme popsané teorie jakkoliv vyvrátit, tak si vám dovolíme popsat varia­ntu, která je vždy možná a nekoliduje s žádným z názorů. Varianta s výfukem v technické místnosti.

Čistý domov na prvním místě

Jak centrální vysavače fungují, jsme zmínili v úvodu tohoto článku. Jejich největší výhodou je odvod vzduchu s vysátým prachem, alergeny a roztoči mimo obytné prostory. Je tomu tak proto, že v domě jsou provedené potrubní rozvody, které jsou vedené od jednotlivých vysavačových zásuvek až k vlastnímu motoru vysavače, který je umístěný v nějakém nebytovém prostoru, jako jsou garáž, sklep, komora, nebo technická místnost.

Úklid probíhá pomocí 9 m dlouhé vysavačové hadice, zasunuté postupně do jednotlivých zásuvek v domě zrovna tam, kde je potřeba uklízet. Vzduch s prachem je pak odsáván z obytných prostor velkou silou trubním rozvodem a tím je zabráněno jakémukoliv jeho dalšímu víření v obytném prostoru, na rozdíl od přenosných vysavačů. Centrální jednotka pak vzduch s prachem přefiltruje jako každý jiný vysavač a vyfoukne do té místnosti, kde je umístěná. To platí v případě, že nechcete mít odvod přefiltrovaného vzduchu ven z důvodu zachovaní naprosto uzavřeného pasivního domu. Navíc může být jednotka vybavená přídavným HEPA filtrem, ale v každém případě je přefiltrovaný vzduch vyfukován třeba v garáži, a ne v ložnici. Už zde jde o obrovský posun v kvalitě úklidu, neboť není vířen prach na nábytku, záclonách atp. tím, že je z přenosného vysavače vzduch vyfukován přímo na tyto předměty. V té druhé, ještě dokonalejší variantě, kdy je veškerý vzduch vyfukován úplně mimo dům, a kde dochází k oněm diskuzím o způsobené údajné netěsnosti domu centrálním vysavačem, si vám dovolíme předložit několik argumentů k přemýšlení, které jsou dle našeho názoru velmi důležité:

Centrální vysavač, nebo jakýkoliv vysavač používáme tak cca 1 h týdně, podle velikosti domu. Veškeré zásuvky, když nejsou používány zbývajících cca 167 h týdně, jsou uzavřené a mají těsnění, takže rovnováhu v domě nijak neovlivňují. Výfukové potrubí má klapku, která je mimo provoz vysavače též uzavřená. Průtok vzduchu je u centrálního vysavače 3,5m3 za minutu. U digestoře je hodnota i 50x vyšší a běží několik hodin denně. Při každém otevření venkovních dveří, nebo dokonce garážových vrat uteče mnohem více tepla. Krbové těleso také netěsní dokonale, a když je v něm oheň, tak musí rekuperace také běžet ve zvláštním režimu.

Další výhody centrálních vysavačů jsou:

ticho při vysávání

snadná manipulace

vysoký výkon bez omezení z nařízení EU, která se dnes vztahují na přenosné vysavače a na centrální ne

možnost využití speciálních doplňků, kterými jsou třeba automatická lopatka na smetí, hadice skryté ve zdi, samonavíjecí hadice do garáže na vysávání automobilů, separátory prachu pro úklid v dílně, nebo popela z krbu a mnoho různých nástavců

u Husky možnost vysávání vody přímo do vysavačové jednotky

výjimečná záruka Husky 25 let

NOVINKA: Robotický vysavač Tubo Robo TR900 napojený na systém centrálního vysávání

Jediný robotický vysavač, který umožňuje automatický odvod vysátého prachu a nečistot pomocí systému centrálního vysávání – tím odpadá manipulace s odpadní nádobou a čištění kartáčů. Navíc, mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobu za nádržku s čistícím prostředkem. Tento model je kompatibilní se všemi centrálními vysavači a je tedy perfektním doplňkem jakéhokoli centrálního vysavačového systému. Jeho automatická základna s technologií Plug and Play je kompatibilní se všemi sacími zásuvkami v domě a umožňuje tak i dodatečnou montáž do stávajícího systému. Navíc ho lze aktivovat na dálku díky specializované aplikaci, můžete programovat jeho úklidovou práci kdykoli během dne a nechat ho volně vysávat v naprosté autonomii a v naprostém tichu, i když doma nikdo není.

