Centrální vysavač Husky zastaví šíření virů a alergenů v domácnosti

Na rozdíl od příručních vysavačů, které v místnostech víří prach s viry a alergeny, se v případě centrálního vysavače nevrátí zpět do interiéru ani sebemenší smítko prachu. Ulehčuje tak život nejen alergikům.

Při úklidu s centrálním vysavačem navíc manipulujete jen s lehkou hadicí – nemusíte vysavač přenášet po domě a obávat se kolize s nábytkem, dveřními prahy, schodišťovými stupni či rohy stěn.

Rozšíření systému centrálních vysavačů o chytré doplňky

Pomoc s úklidem uvítá každý. A co teprve, když k dílu přiloží ruku celý arzenál pomocníků. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství je to realita. Vybírat můžete například z doplňků, jako je hadice ve zdi, díky které již nemusí uživatel manipulovat s dlouhou hadicí, ale na úklid si vytáhne pouze potřebný kus. Po dokončení úklidu jednoduše odjistí pojistku a hadice se zasune zpět do zdi.

Praktickým doplňkem jsou také kuchyňské štěrbiny v soklu kuchyňské linky. Ke štěrbině stačí namést nečistoty a sací jednotka je nechá zmizet během okamžiku. Štěrbiny se uplatní kromě kuchyně i v předsíních. Zmínit musíme i Vroom, což je takový box s hadicí o délce 5,5, nebo 7,5 metrů, která se vytahuje z boxu pro rychlý operativní úklid.

Robotický vysavač a centrální vysavač Husky = ideální spojení

Při každodenním úklidu prostor s rovným povrchem bez překážek, jakými mohou být prahy, schody či nábytek, jsou vhodnými pomocníky robotické vysavače. Kvůli jejich malé odpadní nádobě je ale po každém vysávání musíte vyčistit. Ale ne vždy tak tomu musí být! Představujeme vám první a jediný robotický vysavač Tubo Robo, který lze napojit na systém centrálního vysávání a který se po dokončeném úklidu díky speciální základně dokáže automaticky vyprázdnit a vyčistit bez zásahu uživatele.

Do rodinného domu i bytu

Většina lidí má zafixováno, že centrální vysavač patří do rodinného domu. Ale to je omyl, v dnešní době je častá i instalace centrálního vysavače do bytu. Jsou pro to uzpůsobené menší modely, které lze umístit např. do komory, do šatní skříně atp. Stejně tak lze řešit vnitřní, nebo vnější výfuk. Jednoduchý, ale velice výkonný centrální vysavač do bytu je např. Condovac 660, který díky svým rozměrům snadno schováte i v malém bytě. Lze ho kombinovat i s výše zmíněným samočistícím robotickým vysavačem Robo.

Husky a životní prostředí

Při nákupu vysavače vždy myslete také na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Systémy centrálního vysávání společnosti Husky se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě. Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů.

Vysavače společnosti Husky v sobě spojují účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. Silný nástroj na čištění znamená méně času stráveného vysáváním. To znamená, že úklid provedete efektivněji, a navíc v kratším čase.

Ve společnosti Husky se zaměřujeme na usnadnění vašeho života pomocí nových a inovativních způsobů čištění vašeho domova s využitím praktických a odolných výrobků, na které se vztahuje ta nejlepší záruka na trhu. Se správnou péčí a udržováním vám centrální vysavače Husky vydrží celý život, což dokazuje výjimečná záruka až 25 let.

Více informací najdete na www.centralni-vysavace-husky.cz.