Centrální a robotický vysavač jsou ideální spolupracovníci

Čím je centrální vysavač výjimečný? Hrubé nečistoty skončí pomocí trubního rozvodu ve sběrné nádobě vysavače a jemný prach včetně mikroskopických částic s alergeny je po přefiltrování odveden mimo dům. Zatímco běžný vysavač vyfukuje přefiltrovaný vzduch zpět do místnosti a víří prach z méně dostupných míst, právě vyústění centrálního vysavače jej odvádí mimo obytné prostory ven. Tím je zajištěna 100% filtrace.

Mezi další výhody patří velká odpadní nádoba, snadná manipulace s lehkou ohebnou hadicí, kdy odpadá nepříjemné tahání klasického vysavače za sebou, ticho při vysávání, velký sací výkon (bez omezení příkonu z nařízení EU) a navíc, pouze u centrálních vysavačů Husky jedinečná záruka 25 let na celý vysavač! To vše jsou důvody, proč při stavbě rodinného domu přemýšlet na přípravě rozvodů pro centrální vysavač, který pak můžete kdykoliv po dokončení osadit na již připravený rozvod.

Centrální vysavač a jeho vychytávky pro snadný úklid

Centrální vysavač je navíc možné doplnit o další vychytávky, z nichž nejoblíbenější je štěrbina-lopatka na smetí v soklu kuchyňské linky. Nečistoty k ní stačí namést, spustit ji nohou a je uklizeno. Praktická je také hadice schovaná ve zdi, stačí ji jen vytáhnout a po dokončení vysávání zase zasunout podtlakem zpět. Odpadá jinak potřebné přenášení hadice k zásuvce.



Robotický vysavač s automatickým odvodem nečistot

Většinu z vás asi napadne, že snadný úklid nabízí také robotický vysavač. Ano, ale jeho malá odpadní nádoba znamená, že je potřeba ho po každém úklidu vyčistit. To má za následek manipulaci s prachem, čištění kartáčů atd. To se ovšem nyní změnilo! Novinkou mezi robotickými vysavači je Tubo Robo – první robotický vysavač, který lze díky speciální základně připojit k trubnímu rozvodu centrálního vysávání.

KIT ROBO TR800 je systém robotického vysavače s automatickým odvodem vysátého prachu a nečistot pomocí systému centrálního vysávání, navíc automaticky pročistí i kartáče. Tím odpadá to nejdůležitější – manipulace s prachem a odpadní nádobkou. Mimo klasické vysávání disponuje i možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobu za nádržku s čisticím prostředkem. A co je hlavní, Robo lze dodatečné doinstalovat i do stávajícího systému centrálního vysávání, který již máte v domě – stačí ho připojit na jakoukoliv vysavačovou zásuvku. Navíc má zmenšené rozměry. Jeho výška umožňuje průchod pod mezerami 8 cm. Jeho výška na nabíjecí základně je 13 cm, takže je ideální pro instalaci do prostor s minimální výškou nejméně této velikosti pod kuchyňský nábytek, skříně atp.



Samočisticí robotický vysavač Tubo Robo nyní zakoupíte v akci za 11 990 Kč s DPH.

Pro menší dřevostavby, rodinné domky a byty je navíc nyní u Husky nabídka na set centrálního vysavače Condovac spolu s robotickým vysavačem Tubo Robo a možnost tak ušetřit více než 8 tis korun.

Více informací najdete na www.husky.cz.