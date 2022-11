Častý problém: podpojištění nemovitosti. Jak se mu vyhnout?

Průměrnou českou domácnost nejvíce ohrožují vodovodní škody jako prasklé potrubí nebo poškozený kotel – ročně jde o 47 tis. případů. Dopady podobných pohrom zmírňuje pojištění nemovitosti či pojištění domácnosti. Zatímco to první kryje škody za poškození stavby, druhé se vztahuje jen na vybavení – elektroniku, nábytek. Obě pojištění se běžně kombinují v jedné smlouvě.

Jen třetina smluv má správně nastavenou pojistku

Aby pojištění nemovitosti opravdu fungovalo jako pomyslné záchranné lano, ohlídejte si výši pojistné částky ve smlouvě. Jak vysoká by měla být? Představte si, že by došlo na nejhorší – váš dům vyplaví povodeň, schvátí jej požár, vše budete stavět znovu. Pojistná částka by vám v takovém případě měla pokrýt veškeré náklady včetně stavebních prací a materiálu. Pokud by vám nestačila, jste podpojištěni.

Podle České asociace pojišťoven má správně nastavenou pojistnou částku jen třetina smluv, a to i vlivem inflace. Tuto zkušenost potvrzuje Vít Svoboda, poradce Modré pyramidy: „Pokud se realita odlišuje od částky uvedené v pojistné smlouvě o více než 15 %, může dojít ke krácení vyplacené částky, klidně i o polovinu. Klient pak místo 2 mil. korun, které má ve smlouvě, dostane jen milion. A za to svůj dům v hodnotě 8 mil. korun určitě znovu nepostaví,“ říká Svoboda.

Podpojištění znamená, že máte majetek pojištěný na nižší hodnotu, než je ta skutečná. Týká se to dvou třetin pojistných smluv v Čechách.

Pořiďte si pojištění, které na změny cen pružně reaguje

Pokud jste pojištění uzavírali před několika lety, je téměř jisté, že máte pojistnou částku nastavenou nízko. Proto doporučujeme poradit se s pojistným specialistou, který vám poradí se správným nastavením pojistky. Poté si nechte od pojišťovny pojistnou částku aktualizovat a tento postup nejlépe jednou za dva roky zopakujte.

Nebo je tu ještě lepší možnost, která vám ušetří starosti. Sjednejte si rovnou pojištění nemovitosti, díky kterému budete mít vždy dům či byt pojištěný na aktuální hodnotu. V Česku zatím existuje pouze jedno takové pojištění – MojePojištění majetku, pořídíte ho u Modré pyramidy.*

Nemusíte tak pojistnou částku vůbec hlídat a jste stále správně pojištěni, protože pojistné krytí roste dle vývoje cen. Výhodou je bezlimitní nastavení, které zaručuje proplacení škod v plné výši, a příspěvek až 10 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů za náhradní bydlení během rekonstrukce.

*Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a.s..