CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Komerční sdělení
Společnost CANABA, která se specializuje na výstavbu dostupných rodinných domů, přichází s novým projektem, jenž má ambici zásadně změnit možnosti bydlení pro tisíce lidí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč | foto: Canaba a.s.

Jmenuje se TERRA a nabízí kompletní plnohodnotný rodinný dům již za 2,29 milionu korun. Na detaily jsme se zeptali Ing. Jaroslava Kalendy, předsedy správní rady společnosti CANABA.

Vaše domy patří mezi cenově dostupná, ale zároveň kvalitní řešení. Jak se vám podařilo vytvořit projekt TERRA za 2,29 milionu korun?

Rád bych zdůraznil, že u nás nejde o reklamní trik. Díky tomu, že většinu prvků nejen stavíme, ale také sami vyrábíme, máme plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. Naše technologie umožňuje garantovat jak konečnou cenu, tak termín dokončení. Projekt TERRA je výsledkem dlouhodobého vývoje týmu dánských architektů, projektantů a technologů, kteří pracovali na konstrukci, dispozičním řešení i designu, kdy jsme hledali cestu, jak nabídnout moderní dům za dostupnou cenu, a přitom neslevit z kvality.

Proč jste s rostoucím domem nepřišli už dříve?

Flexibilně reagujeme na vývoj stavebního trhu, který v posledních letech výrazně ovlivňují ekonomické podmínky. Získat vlastní bydlení je dnes čím dál složitější, a proto roste poptávka po dostupných řešeních. Abychom ji dokázali naplnit, investovali jsme do nové výrobní linky a modernizace technologií. Díky tomu můžeme nabídnout cenově dostupnou, a přitom plnohodnotnou alternativu bydlení – dům TERRA.

Můžete čtenářům přiblížit, co dům TERRA nabízí?

Rostoucí dům TERRA je chytré řešení pro moderní život – flexibilní, efektivní, a hlavně cenově neuvěřitelně výhodné! Tento inovativní projekt vám umožní přizpůsobit si velikost domova svým potřebám. Začněte s útulným 2+kk za bezkonkurenčních 2,29 milionu Kč a postupně ho rozšiřujte až na prostorné 4+kk s garáží! Platíte jen za to, co skutečně potřebujete, a když nastane čas na větší prostor, jednoduše si ho přistavíte.

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Jak rychle lze dům TERRA postavit?

Naším cílem je, aby se klienti mohli nastěhovat v co nejkratším čase. Díky moderní výrobní technologii dokážeme dům připravit a na pozemku smontovat během několika týdnů. Další místnosti si pak každý může dostavět v době, která mu bude nejlépe vyhovovat. Velkou výhodou je, že postup nezávisí na ročním období ani na počasí. Klient tak získává jistotu, že se nastěhuje v přesně dohodnutém termínu.

Proč by měl zájemce vsadit právě na dům TERRA?

V dnešní době lidé hledají jistotu – a tu jim CANABA poskytuje. U všech našich domů je cena pevně garantovaná, technologie prověřená, a navíc klient získává moderní dům, který obstojí i z hlediska energetické úspornosti. Jsem přesvědčen, že TERRA se stane dalším z velmi žádaných projektů a že pomůže mnoha lidem vyřešit otázku dostupného bydlení. Pro všechny zájemce jsme navíc postavili vzorový dům TERRA, který je možné již nyní osobně navštívit v největším Centru vzorových domů v ČR, jen pár minut od Prahy.

www.cvzd.cz

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Komerční sdělení

Klinika Surgimed je zařízením se specializací na všeobecnou chirurgii, cévní chirurgii, estetickou chirurgii a dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. ...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení

Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění...

29. září 2025

Sportvisio: rok plný sportu a nezapomenutelných zážitků

Komerční sdělení

Spolek Sportvisio patří mezi špičku pořadatelů sportovních akcí v Česku. Jeho cílem je přivést širokou veřejnost k pohybu a nabídnout závody, které propojují sport, přírodu a jedinečnou atmosféru.

29. září 2025

CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu Kč

Komerční sdělení

Společnost CANABA, která se specializuje na výstavbu dostupných rodinných domů, přichází s novým projektem, jenž má ambici zásadně změnit možnosti bydlení pro tisíce lidí.

29. září 2025

Novelizace rodinného práva od 1. ledna 2026

Komerční sdělení

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela rodinného práva, která přináší zásadní změny v oblasti rozvodového řízení a řízení opatrovnického. Změny se dotýkají jak samotného průběhu...

29. září 2025

Zjistili mi nádor. A co teď?

Komerční sdělení

Tuto otázku si každý rok položí přes 100 tisíc Čechů, u nichž lékaři nově diagnostikují nádorové onemocnění. Rakovina se tak během života dotkne každého třetího z nás. Mnozí lidé stále přicházejí k...

29. září 2025

Šla jsem na prsa. Pro sebe.

Komerční sdělení

Příběh Nikol Švantnerové o rozhodnutí, které změnilo víc než jen její tělo. Na začátku června podstoupila zákrok zvětšení poprsí metodou MiaFemtech na jedné z nejznámějších pražských klinik, Renomé...

29. září 2025

ATT Investments vyplatila klientům přes 1,25 miliardy za drahé kovy

Komerční sdělení

Česká společnost ATT Investments, která se specializuje na drahé kovy a drahokamy, působí na trhu více než deset let. Za tu dobu si vybudovala pevné postavení a důvěru tisíců investorů. Jen od...

29. září 2025

Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Komerční sdělení

Jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Prašné brány stojí Palladium – největší nákupní centrum v historickém centru Prahy. Nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren a pro návštěvníky je...

29. září 2025

Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Komerční sdělení

Kolagen je bílkovina, která drží pleť pevnou, vlasy silné a klouby pružné. Problém je, že běžné doplňky mají příliš velké molekuly, které tělo neumí správně využít.

29. září 2025

EDUCA 2025: Zkušenosti nabrané ze stáží jsou k nezaplacení

Komerční sdělení

Tomáš Čech překvapí. Potetovaný mladík se zapletenou bradkou a živýma očima pod kšiltovkou je jedním z uznávaných podnikatelů a nově také důchodcem. V 31 letech. Má styl a má příběh.

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.