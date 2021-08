Bydlení v nájmu neznamená nedostatek peněz, říká šéf realitky REDOT

Už dávno neplatí, že nájemní byty jsou jen pro sociálně slabší. Ten, kdo si to umí spočítat, možná zjistil, že se mu nájem za současných cen vyplatí více než kupovat vlastní bydlení. A investovat přitom člověk může i s vyšším zhodnocením. „Úroveň nájmů je úplně někde jinde, než byla například před 15 lety. Nájemní byty, jako například ty, které teď nabízíme v novostavbě v Břevnově, dosahují, troufnu si říct, standardu, kterého s vlastním bytem člověk možná ani nedosáhne. A to za velmi přijatelné peníze,“ uvádí Kutner.

Volnost a možnost cestování jsou jedněmi z argumentů, proč upřednostnit pronájem před vlastním bydlením a s tím ruku v ruce jdoucí hypotékou. „Nájem zaručuje bezstarostnost. Případné opravy řeší pronajímatel, není třeba složitě dokládat příjmy jako u vlastního bydlení, ručit nemovitostí a vázat se k jednomu místu,“ uvádí další plusy pronájmu Kutner. Dodává, že někteří z jeho klientů bydlí celý život v pronájmu a své peníze raději investovali do investičních nemovitostí, případně do jiných komodit jako zlato nebo kryptoměny. „Spočítali si, že se jim to vyplatí více,“ dodává Kutner.

Společnost REDOT realizovala výstavbu bytového domu v pražském Břevnově a nabízí byty ihned k pronájmu.

Nájmy v České republice stále rostou. Větší propad cen byl pozorovatelný pouze v Praze s příchodem první vlny lockdownu. Tehdy trh s byty pro dlouhodobý pronájem zaplavila nabídka bydlení z platforem jako Airbnb a Booking.cz. Ceny tehdy klesly zhruba o 25 %.

Ceny porostou

„Teď už se ale ceny blíží hranici, na které jsme byli před koronavirem,“ dodává ředitelka společnosti REDOT Jitka Krajčová. Podle ní i Kutnera mají lidé zvažující pronájem ještě stále možnost sehnat hezký byt za dobrou cenu. S postupným rozvolňováním restrikcí a blížícím se začátkem školního roku se ale do pronájmů začnou vracet dojíždějící pracovníci ve službách a studenti. „Kdo nenaskočí na vlak teď, už ho těžko dožene,“ doplňuje Kutner.

Poptávka po nájmech znovu vzroste. „Pozorujeme to například v Karlových Varech. S tím, jak se do města začíná vracet lázeňská klientela, vrací se i pracovníci. A ti potřebují někde bydlet. Nájemní byty se opět plní,“ uvádí Krajčová.

Možnost dělat nečekaná rozhodnutí

Klasický scénář, kdy se člověk plánuje usadit a pořídit si vlastní bydlení, však stále převládá. Společnost REDOT eviduje o 30% větší zájem o koupi než pronájem. „Lidé byli chvíli otřeseni tím, co se tu na začátku roku stalo, ale pak jim rychle došlo, že je dobré mít jistotu – tu pro ně představuje vlastní bydlení,“ říká Krajčová. Za metr čtvereční však lidé v Praze zaplatí necelých 118 tisíc korun, v Brně přes 94 tisíc korun. Nově postavené byty jsou navíc většinou pryč ještě před tím, než se začne stavět.

Zajímavý trend tvoří podle Krajčové v posledních letech senioři. Zbavují se vlastního bydlení a hledají nájem. „Aktivní věk se prodlužuje a lidé chtějí cestovat, popřípadě si koupit chalupu se zahrádkou. Prodají proto byt a jdou do pronájmu. Často i mimo své město do něčeho levnějšího,“ popisuje Krajčová.

Ředitelka společnosti REDOT Jitka Krajčová se v oboru pohybuje přes 15 let.

Další výraznou skupinou jsou mladí lidé, kteří si koupili garsonku, kam víceméně kvůli práci chodili jen přespávat. S příchodem home office jim však mezi čtyřmi zdmi začalo být těsno. Svou garsonku proto začali pronajímat a sami odešli do většího nájemního bytu, například typu 2kk.

Uplynulé dva roky zkrátka změnily mnohé návyky, a ty se dotkly i realitního trhu. Růst cen se však nezměnil. Výrazně zdražuje materiál i práce. O tom, jak odvětví ovlivní například nový stavební zákon či ukončené pobídky ze strany státu, mohou odborníci pouze hypotetizovat. Jedno je však jasné. Ceny nemovitostí i nájmů v následujících měsících dolů rozhodně nepůjdou.Byty v Břevnově je možné si pronajmout zařízené i bez zařízení.

