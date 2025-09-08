Bungalov s výhledem do přírody. Spousta světla a chytrých řešení

Moderní elegance se tu propojuje s okolní krajinou. Minimalistický design, velké prosklené plochy a důmyslné architektonické prvky dodávají domu jedinečný charakter. Má promyšlené dispoziční řešení a interiér je maximálně propojený s okolím. K tomu přidejme chytré technologie - a vznikne prostředí, kde se dobře žije každý den.
Důležitým prvkem jsou velké prosklené plochy, včetně posuvných dveří, takzvaného HS portálu. Zajišťují nejen dostatek světla, ale především nádherné výhledy do okolní krajiny. Podélné okno v kuchyni umožňuje pozorovat proměnlivou scenérii přímo při přípravě jídla, což bylo pro majitele jedním z klíčových požadavků.
Dům byl navržen s důrazem na pohodlí, plynulé propojení jednotlivých místností a bezbariérovost. Dispozice umožňuje snadný pohyb po celém domě a díky chytrým technologiím lze jednoduše regulovat žaluzie, osvětlení i vytápění jediným dotykem, což zajišťuje maximální komfort pro celou rodinu.
Chytrý a udržitelný domov
Technologie jsou v tomhle domě důležité. Je vybaven fotovoltaickou elektrárnou se sběrnými bateriemi, elektrickým vytápěním a rekuperační jednotkou, která zajišťuje neustálý přísun čerstvého a zdravého vzduchu. Díky senzoru oxidu uhličitého se automaticky reguluje přívod vzduchu podle aktuální potřeby. Zároveň se optimalizuje vlhkost, což přispívá k příjemnému a zdravému vnitřnímu prostředí. Automatické řízení žaluzií reaguje na denní dobu – při soumraku se žaluzie naklopí pod úhlem, který umožňuje průchod posledních paprsků slunce, ale zároveň chrání soukromí. Jakmile se setmí, zcela se zaklopí.
Všechny tyto prvky jsou propojeny skrze systém Loxone, který umožňuje snadnou správu domu prostřednictvím jediné aplikace. Majitelé tak mají neustálou kontrolu nad spotřebou energie, vytápěním či ventilací, což přispívá nejen k vyššímu komfortu, ale i k dlouhodobé úspoře nákladů.
Funkční dispozice pro pohodlný život
Bungalov o velikosti 120 m² byl navržen s ohledem na efektivní využití prostoru. Ze zádveří se vstupuje do dlouhé chodby, kterou prosvětlují dva stropní světlíky, přivádějící do interiéru přirozené denní světlo. Po pravé straně se nachází technická místnost obsahující veškeré technologie domu včetně pračky a sušičky. Naproti je multifunkční pokoj, který slouží jako pracovna, prostor pro cvičení a příležitostné přespání návštěv. Dále se zde nachází dětský pokoj, umístěný v blízkosti koupelny. Následuje ložnice rodičů, která sousedí s prostornou šatnou a vlastní koupelnou, využívanou také hosty.
Centrem domu je velký obývací prostor s kuchyní, kde rodina tráví společný čas. Kuchyňská část je navržena v minimalistickém stylu – dominuje jí světlá barva, přírodní dřevo a velkorysé podélné okno, které přivádí nejen světlo, ale i kus okolní přírody přímo do interiéru.
Místo pro relaxaci a rodinné chvíle
Na obývací prostor navazuje krytá terasa s posezením a grilem, kde rodina tráví mnoho společných chvil. Jedním z jejich nejoblíbenějších rituálů je ranní káva na slunci s výhledem do zahrady, která se postupně mění podle jejich představ. Momentálně pracují na jejím vylepšení, což jim přináší radost a naplnění.
Před domem se nachází kryté parkovací stání s přilehlou kůlnou na zahradní nářadí, která ladí s celkovým konceptem domu.
Moderní domov s duší
Tento referenční dům ukazuje, že moderní bydlení může být nejen chytré a energeticky efektivní, ale také promyšlené s ohledem na životní styl a potřeby jeho obyvatel. Díky důrazu na otevřený prostor, bezbariérovost, udržitelnost a propojení s přírodou se stal pro majitele nejen krásným, ale především funkčním domovem, ve kterém se cítí dobře každý den.