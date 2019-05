Břizolit se vrací na fasády – má totiž výrazně delší životnost

Břizolitová omítka bez jakýchkoliv známek poškození slouží na našem domě dodnes, zatímco ostatní sousedé ji již několikrát vyspravovali, natírali, či někteří dokonce oklepávali a dělali znovu.

Dlouho jsem si myslel, že správný název pro tuto specifickou omítku je brizolit. Ale je to břizolit. Název je totiž odvozen od místa vzniku produktu a jeho výroby, od městečka Horní Bříza na Plzeňsku. Setkáte se s mnoha alternativami názvu: břizolit, březolit, břízolit i brizolit. Někdy též pod názvy šlechtěná omítka nebo škrábaná omítka.

Břizolit je omítka, která dlouho vydrží

Kdysi se břizolit prosazoval zejména kvůli tomu, že se tolik nešpinil. Přes svoji strukturu dokázal vypadat čistě a nesešle déle než hladké omítky. Dnes těmto omítkám pomáhají různé speciální fasádní barvy, mnohdy třeba na bázi nanotechnologií, které umí být dokonce omyvatelné, a to bez toho, aby s nimi zeď přestala dýchat. Přesto břizolit běžné omítky hravě poráží. A to v parametru životnost. I proto získáte na břízolitovou omítku u firmy VaNCL až šestiletou záruku. No a vydrží ještě mnohem-mnohem déle.



Za svoji dlouhou životnost vděčí břizolitová omítka svému složení. Obsahuje totiž výrazně vyšší podíl cementu ve směsi. Ta se mimochodem prodává jako hotová pytlovaná směs. Břizolit je přitom jednovrstvou omítkou, což zlehčuje jeho aplikaci.

Jak břizolit vypadá a kam se hodí?

Břizolitová omítka má strukturovaný povrch. Výrazný je obsah slídy (hlinitokřemičitan), která dělá v omítce jakási malinkatá zrcadélka. Břizolit je ideální pro každého, kdo chce trvanlivou a pevnou omítku, která odolává trhlinám a zůstává paropropustnou. Pro někoho překvapivě se na tomto typu omítky neusazují žádné mechy, lišejníky ani plísně. A to přes její strukturovanost. Hodí se na rekonstruované stavby, a to i na zateplovací systémy. Příjemně vás překvapí i ekonomická cena omítky a její realizace.