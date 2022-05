Bojovník (nejen) s otravným hmyzem? Síť proti hmyzu

Slyšíte to? To typické otravné pískání.. vstanete, rozsvítíte a lovíte komára. Vypadá to, že jste komára vyřešili, zhasnete, usínáte a.. Slyšíte to? Zase to pískání.