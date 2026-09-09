Bioklimatická pergola i v zimě? S Winter packetem sezóna nekončí!

Konec kompromisů mezi létem a zimou
Při výběru pergoly lidé často naráží na to, že pokud neudělají ústupek, nebudou mít nic. V létě je bioklimatická pergola nepřekonatelná – otevřenými lamelami totiž snadno odvětráte horko. V zimě ale přichází zklamání – při zavřených lamelách teplo z rychle uniká střechou, pokud si tedy na terasu pořídíte infrazářiče, budete topit pánu Bohu do oken.
Mnoho lidí tak ze strachu z chladu volí jako kompromis pergolu s pevnou střechou. Ta sice v zimě teplo udrží, ale v létě se pod ní upečete a pokud nezvolíte polykarbonát, v obýváku máte celoročně tmu.
Pokud si teď říkáte, proč to vlastně píšeme, když nenabízíme nic lepšího, tady je řešení! Ideální volbou je totiž bioklimatická pergola doplněná o dodatečné zateplení. Český výrobce Alaris vyvinul unikátní systém Winter packet, který z vaší terasy vytvoří útulnou zimní zahradu. Získáte tak to nejlepší z obou světů.
Vytvořte si zimní zahradu za 15 minut
Winter packet představuje systém lehkých průhledných polykarbonátových desek, které se jednoduše zespodu „nacvaknou“ přímo pod hliníkové lamely. Montáž je tak snadná, že ji zvládnete sami, bez nářadí a za pouhých 15 minut.
Výsledek je okamžitý. Strop se hermeticky uzavře a teplo z infrazářiče už neutíká pryč, ale drží se uvnitř. Polykarbonát je navíc dokonale transparentní, takže nepřijdete o zimní slunce a nepřipravíte si dům o denní světlo.
A když se zkazí počasí?
Aby z vaší pergoly vznikl ten slibovaný celoroční obývák, samotná střecha samozřejmě nestačí. Terasu musíte chránit i z boků. Proti podzimnímu sychravému počasí, bočnímu dešti nebo studenému průvanu vás skvěle ochrání integrované screenové rolety. Zastaví nepříjemný vítr, a vy přes ně díky speciální tkanině stále vidíte ven do zahrady.
Pokud ale chcete prostor stoprocentně izolovat, topit v něm a vytvořit skutečnou zimní zahradu, neobejdete se bez bočního zasklení. V kombinaci s Winter packetem na střeše tak rázem získáte plně uzavřenou a zateplenou místnost navíc.
A to nejlepší? Až se na jaře příroda znovu probudí, polykarbonátové desky ze střechy během chvilky sundáte. Skla odsunete, rolety vytáhnete a vaše pergola se vrátí do klasického letního režimu, kdy můžete opět libovolně naklápět lamely a užívat si pohodlné větrání.
Celoroční komfort, který si zamilujete
Pořízení pergoly už dávno není jen o vytvoření stínu na letní prázdniny. Je to investice do rozšíření vašeho domova a do komfortu, který si budete užívat každý den v roce. Představte si tu pohodu: pijete ranní kávu na terase, i když je zahrada zapadaná sněhem. Pořádáte s přáteli zimní grilování, slavíte venku Silvestra nebo si jen tak čtete knížku, zatímco za sklem bubnuje podzimní déšť.
Už prostě nemusíte dělat kompromisy a vybírat si mezi chladným létem a teplou zimou. Chytré řešení od českého výrobce Alaris s unikátním Winter packetem zvládne obojí. Blížící se podzim je tím nejlepším časem na přípravu. Zastavte únik tepla dřív, než udeří první mrazy, a získejte ze své zahrady konečně maximum. Nenechte se už nikdy omezovat předpovědí počasí ani kalendářem. Ozvěte se firmě Alaris a vytvořte si celoroční obývák na čerstvém vzduchu.