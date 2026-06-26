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ARIES, a. s. – Vaše cesta ke zdraví

Komerční sdělení
Avicenum 360 FINE

Avicenum 360 FINE | foto: ARIES, a.s.

Avicenum PHLEBO 140
Avicenum
Avicenum PHLEBO 310
Diafit CLASSIC
5 fotografií

Komerční sdělení

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V dnešní uspěchané době často odsouváme péči o vlastní zdraví na druhou kolej. Přitom právě nohy nás nosí po celý den – v práci, na cestách i při sportu – a zaslouží si tu nejlepší péči.

Péče o zdraví nohou je přitom důležitá pro každého z nás, nejen při specifických zdravotních obtížích, ale i při běžné každodenní zátěži. Spolehlivého partnera v této oblasti představuje česká společnost ARIES, a. s., profesionální výrobce zdravotnických prostředků s dlouholetou tradicí, který je synonymem kvality a inovace v oblasti zdravotní a sportovní komprese a také v oblasti ortopedie.

Česká výroba s důrazem na kvalitu

ARIES, a. s., vyvíjí a vyrábí všechny své produkty přímo ve Vrchlabí. Sortiment je výsledkem dlouholetého výzkumu, vývoje a využití nejmodernějších technologií a materiálů. Společnost klade velký důraz na kvalitu, funkčnost a komfort napříč všemi svými značkami. Vývoj produktů probíhá ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky z oblasti zdravotnictví, aby jednotlivé výrobky odpovídaly aktuálním potřebám pacientů i požadavkům moderní medicíny. Celý proces je přizpůsoben evropskému Nařízení (EU) MDR 2017/745.

Pod značkou Avicenum vyrábí ARIES zdravotnické kompresivní punčochy Avicenum PHLEBO pro efektivní terapii a prevenci žilních onemocnění, ale i preventivní a relaxační kompresní punčochy vhodné pro každodenní nošení a dlouhé cesty. Punčochy fungují díky odstupňovanému tlaku, který se od kotníku směrem k srdci postupně snižuje. Vyrábějí se z kvalitních materiálů, jako je dvojitě ovíjená LYCRA®, dlouhovlákná česaná bavlna nebo mikrovlákno, a díky elegantnímu designu se hodí ke každému outfitu. Nabídka zahrnuje produkty od podpůrné kompresní třídy až po třetí kompresní třídu. Velmi široká je také nabídka variant (lýtkové, stehenní punčochy, otevřené, zavřené špice) a velikostí. Před výběrem punčoch pro léčbu dolních končetin je vždy vhodné poradit se s ošetřujícím lékařem.

Značka BrownGuard přináší vlastní ortézy a bandáže, které doplňují nabídku ortopedických pomůcek pro péči o zdraví. Nabídka produktů je velmi široká, od bandáží, které nahradí klasické pružné obinadlo až po ortézy určené pro poúrazovou a pooperační terapii. Produkty jsou vyvíjeny s důrazem na kvalitu a pohodlí při používání pro pacienta. Díky produktům značky BrownGuard se vrátíte brzy zpět do kondice.

Pod značkou Diafit vznikají speciálně vyvinuté ponožky pro citlivé nohy diabetiků, které minimalizují riziko otlaků, podporují správnou cirkulaci krve a pomáhají předcházet komplikacím. Veškeré tyto produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

Aktivní životní styl pak pokrývá značka ROYAL BAY se širokou škálou kompresních produktů pro sport. Sportovní ponožky v několika střizích, podkolenky nebo lýtkové návleky Vám budou partnerem při běhu, cyklistice, triatlonu či jiných sportovních aktivitách, ale také při regeneraci.

ARIES MEDISHOP – odbornost, empatie a péče

Produkty všech značek ARIES, a. s. najdete také v prodejnách zdravotnických potřeb ARIES MEDISHOP, a také na eshopu ariesmedishop.cz. Tým odborníků zde poskytuje individuální přístup a řešení šitá na míru Vašim potřebám. Prodejny, které se nachází v Trutnově, Vrchlabí a Praze, nabízí samozřejmě také ostatní sortiment zdravotnických potřeb, který nepochází z dílny ARIES, a. s.

ARIES, a. s. je profesionální výrobce zdravotnických prostředků s environmentálním přístupem a Vaším partnerem na cestě ke zdraví.

https://cz.aries.eu/

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