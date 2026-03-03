Aquatherm potvrzuje trend: budoucnost vytápění je v akumulaci tepla

Právě na tuto oblast se dlouhodobě zaměřuje TRIVEN s.r.o. – specialista na akumulační systémy pro vytápění a ohřev užitkové vody.
Akumulace jako základ moderního vytápění
Při diskusích o úsporném vytápění a komfortním ohřevu vody dnes stále častěji zaznívá pojem akumulace. Jde o schopnost ukládat vyrobené teplo a využívat jej v době, kdy je skutečně potřeba – bez ohledu na to, zda je zdrojem kotel, tepelné čerpadlo nebo fotovoltaická elektrárna.
Akumulace umožňuje:
- stabilizovat provoz topného systému,
- snižovat energetické ztráty,
- efektivně využívat přebytky z obnovitelných zdrojů,
- dlouhodobě snižovat náklady na vytápění.
Právě tento systematický přístup k práci s energií je trendem, který je patrný napříč celým oborem.
Ucelené řešení od akumulační nádrže po topné těleso
TRIVEN se dlouhodobě zaměřuje na technologie, které dávají smysl nejen technicky, ale i ekonomicky. Produkty splňují podmínky dotačních titulů, firma však klade důraz především na to, aby navržená řešení byla provozně efektivní i bez započítání dotací.
Základem portfolia jsou akumulační nádrže, které uchovávají přebytečné teplo z různých zdrojů a uvolňují jej ve chvíli, kdy je v objektu potřeba. Nabídku doplňují ohřívače teplé užitkové vody (TUV), dimenzované pro rodinné domy i větší provozy.
Součástí systémového řešení jsou také topná tělesa TRIVEN s nerezovými spirálami, určená například pro přeměnu přebytků energie z fotovoltaických elektráren na teplo. K dispozici jsou ve výkonech od 2 do 9 kW a umožňují přesnou regulaci pomocí integrovaných termostatů.
Pro zákazníky, kteří preferují kompaktní řešení, nabízí TRIVEN také topné věže kombinující akumulační nádrž pro vytápění a ohřev TUV v jednom zařízení.
Důraz na konfiguraci a energetickou účinnost
Zkušenosti z praxe ukazují, že samotná technologie nestačí. Klíčová je správná konfigurace celého systému. TRIVEN proto poskytuje odborné technické poradenství s cílem navrhnout řešení odpovídající konkrétním provozním podmínkám.
Důležitým parametrem je také energetická třída zařízení. Produkty TRIVEN dosahují energetické třídy A nebo B dle typu výrobku, což odpovídá vysokému standardu účinnosti.
Partner pro domácnosti i profesionály
Společnost obsluhuje jak koncové zákazníky, tak instalační firmy a velkoobchodní partnery. V praxi oceňují zejména dostupnost sortimentu, přehledné technické parametry a spolehlivou logistiku, která je při realizacích klíčová.
Veletrhy, jako je Aquatherm, ukazují směr vývoje celého oboru. Praxe však potvrzuje, že funkční a dostupná řešení jsou k dispozici již dnes.
Pokud vybíráte akumulační nádrž nebo ohřívač vody pro dům, byt či komerční objekt – nebo zajišťujete technické řešení v rámci instalačních projektů – TRIVEN nabízí kombinaci sortimentu, odborné podpory a provozní jistoty.
Více informací na www.triven.cz.
Kontakty