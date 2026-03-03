Aquatherm potvrzuje trend: budoucnost vytápění je v akumulaci tepla

Veletrh Aquatherm představuje novinky v oblasti vytápění a energetických úspor. Aktuální ročník potvrzuje jednoznačný směr vývoje: rostoucí důraz na efektivitu, chytré řízení energií a maximální využití vyrobeného tepla.

Aquatherm potvrzuje trend: budoucnost vytápění je v akumulaci tepla | foto: Triven s.r.o.

Právě na tuto oblast se dlouhodobě zaměřuje TRIVEN s.r.o. – specialista na akumulační systémy pro vytápění a ohřev užitkové vody.

Akumulace jako základ moderního vytápění

Při diskusích o úsporném vytápění a komfortním ohřevu vody dnes stále častěji zaznívá pojem akumulace. Jde o schopnost ukládat vyrobené teplo a využívat jej v době, kdy je skutečně potřeba – bez ohledu na to, zda je zdrojem kotel, tepelné čerpadlo nebo fotovoltaická elektrárna.

Akumulace umožňuje:

  • stabilizovat provoz topného systému,
  • snižovat energetické ztráty,
  • efektivně využívat přebytky z obnovitelných zdrojů,
  • dlouhodobě snižovat náklady na vytápění.

Právě tento systematický přístup k práci s energií je trendem, který je patrný napříč celým oborem.

Ucelené řešení od akumulační nádrže po topné těleso

TRIVEN se dlouhodobě zaměřuje na technologie, které dávají smysl nejen technicky, ale i ekonomicky. Produkty splňují podmínky dotačních titulů, firma však klade důraz především na to, aby navržená řešení byla provozně efektivní i bez započítání dotací.

Základem portfolia jsou akumulační nádrže, které uchovávají přebytečné teplo z různých zdrojů a uvolňují jej ve chvíli, kdy je v objektu potřeba. Nabídku doplňují ohřívače teplé užitkové vody (TUV), dimenzované pro rodinné domy i větší provozy.

Součástí systémového řešení jsou také topná tělesa TRIVEN s nerezovými spirálami, určená například pro přeměnu přebytků energie z fotovoltaických elektráren na teplo. K dispozici jsou ve výkonech od 2 do 9 kW a umožňují přesnou regulaci pomocí integrovaných termostatů.

Pro zákazníky, kteří preferují kompaktní řešení, nabízí TRIVEN také topné věže kombinující akumulační nádrž pro vytápění a ohřev TUV v jednom zařízení.

triven_instal
IMG_2098

Důraz na konfiguraci a energetickou účinnost

Zkušenosti z praxe ukazují, že samotná technologie nestačí. Klíčová je správná konfigurace celého systému. TRIVEN proto poskytuje odborné technické poradenství s cílem navrhnout řešení odpovídající konkrétním provozním podmínkám.

Důležitým parametrem je také energetická třída zařízení. Produkty TRIVEN dosahují energetické třídy A nebo B dle typu výrobku, což odpovídá vysokému standardu účinnosti.

triven-produktovka-ohrivace-vody

Partner pro domácnosti i profesionály

Společnost obsluhuje jak koncové zákazníky, tak instalační firmy a velkoobchodní partnery. V praxi oceňují zejména dostupnost sortimentu, přehledné technické parametry a spolehlivou logistiku, která je při realizacích klíčová.

Veletrhy, jako je Aquatherm, ukazují směr vývoje celého oboru. Praxe však potvrzuje, že funkční a dostupná řešení jsou k dispozici již dnes.

Pokud vybíráte akumulační nádrž nebo ohřívač vody pro dům, byt či komerční objekt – nebo zajišťujete technické řešení v rámci instalačních projektů – TRIVEN nabízí kombinaci sortimentu, odborné podpory a provozní jistoty.

Více informací na www.triven.cz.

Kontakty
TRIVEN s.r.o.
eshop@triven.cz
Technická podpora: 737 581 751

