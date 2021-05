ALEZIO S – Premiant v tepelných čerpadlech De Dietrich

Úplně na začátek připomeňme, že výrobek De Dietrich Alezio S V200 patří do kategorie tepelných čerpadel vzduch-voda „Split Inverter“ se 180 l zásobníkem teplé vody (TV) vestavěným do vnitřního modulu. Pokud však mluvíme o vlajkové lodi značky De Dietrich, musíme dodat, že na trhu je tento model s průběžnými konstrukčními vylepšeními již od roku 2013 a celá výrobní řada Alezio tvoří přibližně 68 % celkových prodejů této značky v ČR. Právě tato čísla signalizují vysokou míru spokojenosti a funkčnosti tohoto tepelného čerpadla. Důvodů, proč je tepelné čerpadlo De Dietrich Alezio S V200 mezi investory tak oblíbené, je však více.





Předně se jedná o model, který nabízí na českém trhu velmi příznivý poměr mezi pořizovací cenou a přidanou hodnotou. Nezanedbatelnou předností je rovněž možnost využití až pětileté záruky na celý výrobek při dodržení jeho pravidelných ročních servisních prohlídek. Dalším, a rozhodně ne posledním benefitem je vysoká úroveň odborných servisních služeb značky De Dietrich doplněná o příznivé ceny náhradních dílů, což snižuje majitelům ekonomické nároky na provoz tepelného čerpadla. Pokud k tomu všemu přidáme praktickou a vizuální stránku věci, kdy vnitřní modul lze z pohledu designu velmi vkusně a také na malé zastavěné ploše integrovat do technických či obytných prostor, nachází pojem vlajková loď v případě modelu Alezio S V200 jednoznačně své opodstatnění.

Nahlédneme-li částečně do technické specifikace tohoto tepelného čerpadla, je zcela bezpochyby, že svými parametry oslovuje velmi širokou skupinu zájemců o efektivní celoroční tepelný komfort v domě. Model Alezio S V200 se na trhu nabízí v pěti výkonových verzích, a to v rozpětí 4,6 kW až 14,65 kW (při venkovních teplotách +7 °C/+35 °C) a lze ho využít pro až dva topné okruhy (přímý a směšovaný). Z pohledu provozu je toto tepelné čerpadlo vhodné pro venkovní teploty -15 °C (u verzí 4,5 a 6 MR) resp. -20 °C (u verzí 8, 11 a 16 MR). Pro případ nižších venkovních teplot je kompletní vytápění zajištěno integrovaným elektrokotlem. To, co však obecně spojuje celou modelovou řadu Alezio, je vysoká účinnost s topným faktorem COP v rozpětí 4,05 až 5,11.





Jak už bylo zmíněno, jedná se o typ „Split Inverter“, tedy zařízení sestávající z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu MIV-S vzájemně propojenými chladicím potrubím. Venkovní jednotka s kompresorem Twin Rotary nebo Scroll je vybavena frekvenčním měničem pro modulaci otáček a také hliníkovým lamelovým výměníkem – výparníkem. Kompaktní stacionární vnitřní modul s integrovaným zásobníkem na 180 l teplé vody nabízí velmi tichý chod a díky horním vývodům také možnost instalace až ke zdi v dané místnosti. Užitečným benefitem je vybavení vnitřního modulu velmi přehledným a uživatelsky jednoduchým ovládacím panelem regulátoru MIV-S s barevným velkoplošným displejem. V kombinaci s prostorovým regulátorem SMART TC° je řízení chodu tepelného čerpadla z pohledu topného výkonu, volby jednotlivých okruhů či zajištění správné funkce bezpečnostních systémů bezúdržbové a zcela bezproblémové. I proto je tepelné čerpadlo s označením Alezio S V200 skutečným bestsellerem renomované značky De Dietrich.





Více na www.dedietrich-vytapeni.cz