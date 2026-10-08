Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí

Podle čeho jsme židle porovnávali
Právě v poslední oblasti se jednotlivé konstrukce výrazně liší. Do srovnání jsme proto vybrali čtyři židle reprezentující různé přístupy ke kancelářskému sezení: Adaptic Butterfly Noir, di volio Romalo, Powerton Ergo Marie a Mercury Fish Bones PDH.
Vedle ergonomických prvků a možností nastavení jsme sledovali také práci s pohybem během sedu, dlouhodobý komfort a dostupné odborné či klinické podklady. Srovnání vychází z veřejně dostupných technických parametrů jednotlivých modelů a informací výrobců a prodejců.
Vedle konstrukce, opory zad a krční páteře nebo nastavitelnosti jsme si položili také méně obvyklou otázku: zůstává tělo během sezení převážně pasivně podepřené, nebo konstrukce židle umožňuje aktivnější práci s pohybem?
Zde totiž vzniká rozdíl mezi kvalitní ergonomickou židlí a řešením, které k ergonomii přidává další zdravotní princip.
Srovnání kancelářských a zdravotních židlí
|Adaptic Butterfly Noir
|di volio Romalo
|Powerton Ergo Marie
|Mercury Fish Bones PDH
|Primární zaměření
|Ergonomie + zdravotní systém
|Ergonomie a nastavitelnost
|Ergonomie a dlouhodobý komfort
|Ergonomie a dynamická konstrukce
|Nastavitelnost
|velmi vysoká
|vysoká
|vysoká
|vysoká
|Opora zad
|ano
|ano
|ano
|ano
|Opora krční páteře
|ano
|ano
|ano
|ano
|Ergonomické funkce
|ano
|ano
|ano
|ano
|Aktivní práce s tělem
|výrazně
|omezeně
|omezeně
|částečně
|Klinické testování zdravotního účinku
|ANO
|NE
|NE
|NE
|Zdravotnický charakter
|ANO
|NE
|NE
|NE
Adaptic Butterfly Noir: ergonomie doplněná o zdravotní systém
Adaptic Butterfly Noir se od ostatních porovnávaných modelů odlišuje už samotným principem. Zdravotní systém ergonomii nenahrazuje. Naopak, židle nabízí špičkové ergonomické nastavení a přidává k němu systém pracující s mikropohybem těla.
Základem je výkyvný sedák reagující na změny těžiště. Při běžném sezení tak pánev provádí množství drobných pohybů, na které tělo průběžně reaguje. Podle klinických podkladů Adaptic souvisí tento princip s aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře neboli CORE, do kterého se zapojují hluboké zádové a břišní svaly, pánevní dno a bránice.
Tento princip potvrzuje také fyzioterapeut Mgr. Vojtěch Šenkýř z FN Brno. Ve svém odborném vyjádření k židlím Adaptic popisuje, že mírný balanční pohyb aktivuje svaly hlubokého stabilizačního systému páteře a omezuje pasivitu klasického sedu.
Důležitá je také poloha pánve. Při mírném naklopení dopředu se může dostávat blíže k neutrálnímu postavení, což podporuje přirozenou S-křivku páteře a rovnoměrnější rozložení zatížení. Podle podkladů výrobce se tím snižuje také tendence k předsouvání hlavy směrem k monitoru.
Aktivní princip neznamená, že by uživatel musel při práci vědomě cvičit nebo udržovat nestabilní polohu. Židle umožňuje aktivní HEALTH režim kombinovat s relaxační ERGO zónou. Fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Honová u zdravotních židlí Adaptic oceňuje právě možnost vnést do sedu dynamiku a současně zachovat komfort.
Klinické ověření jako další rozdíl
Účinky systému Adaptic byly sledovány pomocí povrchové elektromyografie (EMG), která měří elektrickou aktivitu svalů, a ultrasonografie. Klinické sledování se zaměřilo také na dlouhodobé změny svalové tkáně stabilizačního systému.
Právě klinické ověření představuje další rozdíl oproti modelům postaveným primárně na ergonomickém nastavení a komfortu.
Di volio Romalo: široká ergonomická výbava
Romalo je moderní ergonomická židle zaměřená především na možnost přizpůsobit jednotlivé části tělu uživatele. Nabízí nastavitelné opěradlo, hlavovou opěrku, bederní oporu, područky i posuv sedáku. Synchronní mechanismus a síťované provedení podporují komfort a prodyšnost při dlouhém pracovním dni. Z hlediska klasické ergonomie tak Romalo nabízí široké možnosti individuálního nastavení a dává smysl uživatelům, kteří si chtějí jednotlivé opěrné body přizpůsobit vlastní postavě.
Powerton Ergo Marie: důraz na dlouhodobý komfort
Powerton Ergo Marie staví rovněž na klasickém ergonomickém principu. Nabízí synchronní mechanismus, výškově nastavitelnou bederní oporu, nastavitelnou hlavovou opěrku a 3D područky. Silnou stránkou je možnost přizpůsobit židli tělesným proporcím a pracovní poloze. Konstrukce směřuje především ke kvalitní opoře těla a pohodlí při několikahodinové práci.
Mercury Fish Bones PDH: flexibilnější přístup k opoře zad
Mercury Fish Bones PDH přináší oproti klasickým pevným opěradlům odlišné řešení. Charakteristická konstrukce opěráku připomínající rybí kost je navržena tak, aby pružněji reagovala na pohyb uživatele. Vedle nastavitelné hlavové opěrky, područek a bederní podpory tak nabízí větší míru flexibility v oblasti zad. Ocenit ji mohou lidé, kterým nevyhovuje příliš rigidní opora a při práci preferují větší pocit volnosti. Také v tomto případě však jde primárně o ergonomické řešení, nikoli o klinicky testovaný zdravotní systém srovnatelný s principem Adaptic.
Proč při výběru nestačí počítat nastavitelné prvky
Porovnání těchto čtyř modelů ukazuje zajímavou věc. Kvalitní ergonomické židle už dnes mohou nabízet velmi podobný základ: bederní oporu, hlavovou opěrku, nastavitelné područky, synchronní mechanismus nebo posuv sedáku. Samotný počet nastavitelných komponent proto neříká vše o tom, co se při několikahodinovém sezení děje s tělem.
Klasická ergonomie pracuje především s oporou a správným nastavením. Židle pomáhá tělu zaujmout vhodnější pracovní polohu a následně ji udržovat. Méně známou otázkou je, zda dlouhodobá opora zároveň ponechává prostor pro drobné pohybové korekce. Fyzioterapeuti přitom upozorňují na význam hlubokého stabilizačního systému, práce pánve a přirozeného pohybu během sedu. Mgr. Iva Bílková například v souvislosti s výkyvným sedákem Adaptic zmiňuje aktivnější zapojení břišních svalů a svalů pánevního dna.
Tady vzniká podstatný rozdíl: ergonomická židle tělo především podpírá, zdravotní systém Adaptic k této opoře přidává aktivní práci s tělem.
Mikropohyb ovlivňuje více než samotné svaly
Význam změn polohy se netýká pouze svalové aktivity. Meziobratlové ploténky jsou specifické struktury s omezeným cévním zásobením. Odborná literatura popisuje jejich složení, metabolismus i význam hydratace. Střídání zatížení a uvolnění je jedním z principů, se kterými zdravotní systém Adaptic pracuje. Podle podkladů výrobce drobné pohyby pánve průběžně mění způsob zatížení při sedu. Nejde tedy jen o to, zda je sedák pohodlný v prvních minutách, ale také o to, zda tělo zůstává celé hodiny ve stejné pozici.
Co ukázalo srovnání
Všechny čtyři porovnávané židle mají své silné stránky. Di volio Romalo nabízí širokou ergonomickou nastavitelnost, Powerton Ergo Marie klade důraz na komfort a individuální nastavení a Mercury Fish Bones PDH přidává flexibilnější konstrukci opěradla. Adaptic Butterfly Noir ale jako jediná z porovnávaných židlí spojuje špičkovou ergonomickou výbavu s aktivním zdravotním systémem a klinickými podklady. Proto se stává vítězem našeho srovnání zdravotních a ergonomických židlí.
Rozdíl není pouze v počtu funkcí. Zatímco klasická ergonomie řeší především to, jak tělo při práci kvalitně podepřít, Adaptic přidává další otázku: jak umožnit tělu zůstat aktivní i během hodin strávených vsedě?
Jaká je nejlepší židle na bolest zad?
V našem srovnání vítězí Adaptic Butterfly. Vedle špičkové ergonomie nabízí aktivní zdravotní systém založený na mikropohybech pánve, práci s hlubokým stabilizačním systémem a střídání aktivní HEALTH a relaxační ERGO zóny. Principy systému byly sledovány také klinickými metodami, včetně EMG a ultrasonografie.
Kombinace ergonomie, aktivního zdravotního principu, klinického ověření a dlouhodobého komfortu posouvá Adaptic Butterfly za hranice běžné ergonomické židle. Tělo totiž nejen podpírá, ale umožňuje mu zůstat přirozeně aktivní i během hodin strávených vsedě. A v tom spočívá hlavní důvod, proč se Adaptic Butterfly stal vítězem našeho srovnání.