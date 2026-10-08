Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí

Komerční sdělení

Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Výběr kancelářské židle už dávno není jen otázkou pohodlného sedáku a nastavitelné výšky. Pokud u pracovního stolu trávíte několik hodin denně, záleží na tom, jakou oporu židle poskytuje, zda ji lze přizpůsobit postavě a co se při dlouhodobém sezení děje s vaším tělem.

Podle čeho jsme židle porovnávali

Právě v poslední oblasti se jednotlivé konstrukce výrazně liší. Do srovnání jsme proto vybrali čtyři židle reprezentující různé přístupy ke kancelářskému sezení: Adaptic Butterfly Noir, di volio Romalo, Powerton Ergo Marie a Mercury Fish Bones PDH.

Vedle ergonomických prvků a možností nastavení jsme sledovali také práci s pohybem během sedu, dlouhodobý komfort a dostupné odborné či klinické podklady. Srovnání vychází z veřejně dostupných technických parametrů jednotlivých modelů a informací výrobců a prodejců.

Vedle konstrukce, opory zad a krční páteře nebo nastavitelnosti jsme si položili také méně obvyklou otázku: zůstává tělo během sezení převážně pasivně podepřené, nebo konstrukce židle umožňuje aktivnější práci s pohybem?

Zde totiž vzniká rozdíl mezi kvalitní ergonomickou židlí a řešením, které k ergonomii přidává další zdravotní princip.

Srovnání kancelářských a zdravotních židlí

Adaptic Butterfly Noirdi volio RomaloPowerton Ergo MarieMercury Fish Bones PDH
Primární zaměřeníErgonomie + zdravotní systémErgonomie a nastavitelnostErgonomie a dlouhodobý komfortErgonomie a dynamická konstrukce
Nastavitelnostvelmi vysokávysokávysokávysoká
Opora zadanoanoanoano
Opora krční páteřeanoanoanoano
Ergonomické funkceanoanoanoano
Aktivní práce s tělemvýrazněomezeněomezeněčástečně
Klinické testování zdravotního účinkuANONENENE
Zdravotnický charakterANONENENE

Adaptic Butterfly Noir: ergonomie doplněná o zdravotní systém

Adaptic Butterfly Noir se od ostatních porovnávaných modelů odlišuje už samotným principem. Zdravotní systém ergonomii nenahrazuje. Naopak, židle nabízí špičkové ergonomické nastavení a přidává k němu systém pracující s mikropohybem těla.

Základem je výkyvný sedák reagující na změny těžiště. Při běžném sezení tak pánev provádí množství drobných pohybů, na které tělo průběžně reaguje. Podle klinických podkladů Adaptic souvisí tento princip s aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře neboli CORE, do kterého se zapojují hluboké zádové a břišní svaly, pánevní dno a bránice.

Tento princip potvrzuje také fyzioterapeut Mgr. Vojtěch Šenkýř z FN Brno. Ve svém odborném vyjádření k židlím Adaptic popisuje, že mírný balanční pohyb aktivuje svaly hlubokého stabilizačního systému páteře a omezuje pasivitu klasického sedu.

Důležitá je také poloha pánve. Při mírném naklopení dopředu se může dostávat blíže k neutrálnímu postavení, což podporuje přirozenou S-křivku páteře a rovnoměrnější rozložení zatížení. Podle podkladů výrobce se tím snižuje také tendence k předsouvání hlavy směrem k monitoru.

Aktivní princip neznamená, že by uživatel musel při práci vědomě cvičit nebo udržovat nestabilní polohu. Židle umožňuje aktivní HEALTH režim kombinovat s relaxační ERGO zónou. Fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Honová u zdravotních židlí Adaptic oceňuje právě možnost vnést do sedu dynamiku a současně zachovat komfort.

Klinické ověření jako další rozdíl

Účinky systému Adaptic byly sledovány pomocí povrchové elektromyografie (EMG), která měří elektrickou aktivitu svalů, a ultrasonografie. Klinické sledování se zaměřilo také na dlouhodobé změny svalové tkáně stabilizačního systému.

Právě klinické ověření představuje další rozdíl oproti modelům postaveným primárně na ergonomickém nastavení a komfortu.

Di volio Romalo: široká ergonomická výbava

Romalo je moderní ergonomická židle zaměřená především na možnost přizpůsobit jednotlivé části tělu uživatele. Nabízí nastavitelné opěradlo, hlavovou opěrku, bederní oporu, područky i posuv sedáku. Synchronní mechanismus a síťované provedení podporují komfort a prodyšnost při dlouhém pracovním dni. Z hlediska klasické ergonomie tak Romalo nabízí široké možnosti individuálního nastavení a dává smysl uživatelům, kteří si chtějí jednotlivé opěrné body přizpůsobit vlastní postavě.

Powerton Ergo Marie: důraz na dlouhodobý komfort

Powerton Ergo Marie staví rovněž na klasickém ergonomickém principu. Nabízí synchronní mechanismus, výškově nastavitelnou bederní oporu, nastavitelnou hlavovou opěrku a 3D područky. Silnou stránkou je možnost přizpůsobit židli tělesným proporcím a pracovní poloze. Konstrukce směřuje především ke kvalitní opoře těla a pohodlí při několikahodinové práci.

Mercury Fish Bones PDH: flexibilnější přístup k opoře zad

Mercury Fish Bones PDH přináší oproti klasickým pevným opěradlům odlišné řešení. Charakteristická konstrukce opěráku připomínající rybí kost je navržena tak, aby pružněji reagovala na pohyb uživatele. Vedle nastavitelné hlavové opěrky, područek a bederní podpory tak nabízí větší míru flexibility v oblasti zad. Ocenit ji mohou lidé, kterým nevyhovuje příliš rigidní opora a při práci preferují větší pocit volnosti. Také v tomto případě však jde primárně o ergonomické řešení, nikoli o klinicky testovaný zdravotní systém srovnatelný s principem Adaptic.

Proč při výběru nestačí počítat nastavitelné prvky

Porovnání těchto čtyř modelů ukazuje zajímavou věc. Kvalitní ergonomické židle už dnes mohou nabízet velmi podobný základ: bederní oporu, hlavovou opěrku, nastavitelné područky, synchronní mechanismus nebo posuv sedáku. Samotný počet nastavitelných komponent proto neříká vše o tom, co se při několikahodinovém sezení děje s tělem.

Klasická ergonomie pracuje především s oporou a správným nastavením. Židle pomáhá tělu zaujmout vhodnější pracovní polohu a následně ji udržovat. Méně známou otázkou je, zda dlouhodobá opora zároveň ponechává prostor pro drobné pohybové korekce. Fyzioterapeuti přitom upozorňují na význam hlubokého stabilizačního systému, práce pánve a přirozeného pohybu během sedu. Mgr. Iva Bílková například v souvislosti s výkyvným sedákem Adaptic zmiňuje aktivnější zapojení břišních svalů a svalů pánevního dna.

Tady vzniká podstatný rozdíl: ergonomická židle tělo především podpírá, zdravotní systém Adaptic k této opoře přidává aktivní práci s tělem.

Mikropohyb ovlivňuje více než samotné svaly

Význam změn polohy se netýká pouze svalové aktivity. Meziobratlové ploténky jsou specifické struktury s omezeným cévním zásobením. Odborná literatura popisuje jejich složení, metabolismus i význam hydratace. Střídání zatížení a uvolnění je jedním z principů, se kterými zdravotní systém Adaptic pracuje. Podle podkladů výrobce drobné pohyby pánve průběžně mění způsob zatížení při sedu. Nejde tedy jen o to, zda je sedák pohodlný v prvních minutách, ale také o to, zda tělo zůstává celé hodiny ve stejné pozici.

Co ukázalo srovnání

Všechny čtyři porovnávané židle mají své silné stránky. Di volio Romalo nabízí širokou ergonomickou nastavitelnost, Powerton Ergo Marie klade důraz na komfort a individuální nastavení a Mercury Fish Bones PDH přidává flexibilnější konstrukci opěradla. Adaptic Butterfly Noir ale jako jediná z porovnávaných židlí spojuje špičkovou ergonomickou výbavu s aktivním zdravotním systémem a klinickými podklady. Proto se stává vítězem našeho srovnání zdravotních a ergonomických židlí.

Rozdíl není pouze v počtu funkcí. Zatímco klasická ergonomie řeší především to, jak tělo při práci kvalitně podepřít, Adaptic přidává další otázku: jak umožnit tělu zůstat aktivní i během hodin strávených vsedě?

Jaká je nejlepší židle na bolest zad?

V našem srovnání vítězí Adaptic Butterfly. Vedle špičkové ergonomie nabízí aktivní zdravotní systém založený na mikropohybech pánve, práci s hlubokým stabilizačním systémem a střídání aktivní HEALTH a relaxační ERGO zóny. Principy systému byly sledovány také klinickými metodami, včetně EMG a ultrasonografie.

Kombinace ergonomie, aktivního zdravotního principu, klinického ověření a dlouhodobého komfortu posouvá Adaptic Butterfly za hranice běžné ergonomické židle. Tělo totiž nejen podpírá, ale umožňuje mu zůstat přirozeně aktivní i během hodin strávených vsedě. A v tom spočívá hlavní důvod, proč se Adaptic Butterfly stal vítězem našeho srovnání.

Nejčtenější

Olovo ve vodě? Jak mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou

Komerční sdělení
S filtrem filbec® budete mít kohoutkovou vodu pod svojí plnou kontrolou.

Nadlimitní koncentrace olova ve vodě zasáhly Odolenu Vodu a dalších 11 obcí v okolí. Situace připomněla, jak rychle se může změnit něco, co považujeme za samozřejmost: pitná voda z kohoutku. Vedle...

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...

Nový autobusák nabídne příjemnější prostředí i parkování

Komerční sdělení
Nové autobusové nádraží nabídne příjemnější prostředí i parkovací místa.

Nová nástupiště kladenského „autobusáku“ už slouží cestujícím. Nástupní ostrůvky jsou osazeny digitálními označníky, čtyřmi zastávkovými přístřešky, lavičkami i desítkou stromů. Práce pokračují ve...

Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Komerční sdělení
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Robotika, energetika, informatika, moderní technologie a reálná spolupráce s významnými firmami. To vše nabízí Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou.

Startují Puky pomáhají. Hvězdní hokejisté opět ambasadory

Komerční sdělení

I velké hokejové příběhy často začínají na malých stadionech. Rodí se tam přátelství, radost z každého gólu i pocit, že člověk někam patří. Sport totiž není jen o výsledcích v tabulkách. Hvězdní...

9. října 2026

Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

Komerční sdělení
Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

Ráno je sychravo, přes den se převlékáte do kraťasů a večer je chladno. Zapínat plynový kotel a roztápět celý dům se zbytečně prodraží a klasický elektrický přímotop spálí majlant. Řešení přitom...

9. října 2026

Jak vybrat žebřík podle výšky, nosnosti a typu práce

Komerční sdělení
Vybrat správný žebřík se může zdát jako maličkost

Vybrat správný žebřík se může zdát jako maličkost. Když však stojíte před nabídkou různých modelů, výšek a nosností, najednou není úplně jasné, který bude pro vás nejlepší.

8. října 2026  10:09

V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

Komerční sdělení
V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

Poprvé v ČR proudí veřejnou distribuční sítí obnovitelný vodík. Největší český distributor plynu GasNet spustil v Hranicích u Aše distribuci směsi zemního plynu a vodíku. Kromě znatelného snížení...

8. října 2026

Banka poslala klientovi deset milionů dvakrát, říká Štěpánka Mimrová

Komerční sdělení
Štěpánka Mimrová

I takové jsou reality, říká Štěpánka Mimrová Privátní realitní makléřka. Za 30let v obchodě a realitách jsem zažila opravdu různé situace. Rozvody, dědictví, spory mezi spoluvlastníky, špatně...

8. října 2026

Jak si na podzim udržet kondici? Huawei Watch GT 7 pomohou s tréninkem

Komerční sdělení

Podzim je období, kdy se sportovní plány začínají měnit. Zatímco běh a kolo stále patří do běžného programu, pomalu přichází čas chystat výbavu pro lyžování a snowboarding. Huawei Watch GT 7 pomohou...

8. října 2026

SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku

Komerční sdělení
SON ČR podalo trestní oznámení na největšího pronajímatele v Česku

Důvodem je účtování nákladů na výměnu vodoměrů nájemcům.

8. října 2026

Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí

Komerční sdělení
Adaptic Butterfly Noir vítězem srovnání zdravotních židlí

Výběr kancelářské židle už dávno není jen otázkou pohodlného sedáku a nastavitelné výšky. Pokud u pracovního stolu trávíte několik hodin denně, záleží na tom, jakou oporu židle poskytuje, zda ji lze...

8. října 2026

AI zná celý internet, ale vás ne. To mění digitální dvojče organizace

Komerční sdělení
AI zná celý internet, ale vás ne. To mění digitální dvojče organizace

Zaměstnanci českých firem používají umělou inteligenci každý den. Fungování firem se ale příliš nemění. AI totiž nezná jejich procesy, pravidla ani souvislosti. Odpovědí je koncept, o kterém uslyšíte...

8. října 2026

Museli odejít: výstava připomíná vysídlení Němců z Opavska

Komerční sdělení
Vysídlování německého obyvatelstva z Rýmařova, 30. ledna 1946.

Konec války přinesl osvobození, ale pro tisíce obyvatel Opavska také ztrátu domova. Poválečné vysídlení znamenalo největší obměnu obyvatelstva v osmisetleté historii města. Jeho osud připomene od...

7. října 2026

Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?

Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?

Životní pojištění má chránit rodinný rozpočet, když člověk, na jehož příjmu domácnost stojí, kvůli nemoci, invaliditě nebo úrazu nemůže vydělávat. Podle průzkumu Ministerstva financí by přitom jen...

7. října 2026

Hejtman Brabec přivítal v Ústí saského premiéra Kretschmera

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského...

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského premiéra Michaela Kretschmera. Jednali o přípravě těžby lithia, přeshraniční spolupráci v polovodičovém průmyslu a využití...

7. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.