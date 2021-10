8 hodin, za které vám vaše tělo poděkuje

Co se v těle děje během spánku

Během spánku se v těle dějí opravné procesy – tělo se zotavuje. Dochází k opravě trhlinek ve svalech a úponech, obnově buněk, podpoře imunitního systému, srdečních a cévních funkcí. Ve fázi hlubokého spánku dochází k uvolnění páteře, kloubů, svalů i vnitřních orgánů. Výsledkem je lepší duševní pohoda a vyšší výkon během dne. Vědecké studie dokázaly, že kvalitní spánek může významně prodloužit náš život.

Za kvalitní spánek vám tělo poděkuje

Také nejlépe spíte, když doslova padnete únavou? Klíčem ke kvalitnímu spánku není to, jak moc se předtím unavíte, ale to, jak si lehnete. Aby tělo správně regenerovalo, musí se uvolnit a být ve správné poloze, kde nic netlačí a páteř je v rovině. K tomu slouží matrace, ale nezapomínejte ani na polštář, na kterém odpočívá hlava a krční páteř.

Kvalitní matrace zajistí co nejlepší anatomickou i ortopedickou podporu, která umožní svalům, kloubům i páteři maximální uvolnění.

„Vleže na zádech by měla být páteř přirozeně zakřivená do tvaru dvojitého písmene S a tělo musí být v rovině. Mezi matrací a tělem by neměla být v oblasti beder mezera. V poloze na boku zase musí být páteř rovnoběžně s matrací,“ radí Martin Vaškovic, spánkový poradce ze showroomu Magniflex.

Matrace, na které se tělo protáhne a zregeneruje

Celosvětový patent zaměřený na biomechanickou regeneraci páteře jsou matrace MagniStretch, které protahují páteř během spánku. Využívají tlaku lidského těla na matraci a při zatížení se dvě zóny matrace roztahují opačným směrem. Tím v průběhu spánku jemně natahují páteř a umožňují regeneraci jednotlivých meziobratlových plotének a zádového svalstva, uvolňují skřípnuté nervy, zpomalují proces sesedání páteře a zlepšují krevní oběh.

Matrace MagniStretch - 8 hodin spánku na této matraci má stejný účinek jako 30 minut intenzivního strečinku.

„Matrace MagniStretch jsou oblíbené zvláště u zákazníků, které trápí problémy s výhřezem plotének, skřípnutými nervy, sesedáním páteře i problémy se zádovým svalstvem,“ zmiňuje Martin Vaškovic.

Více informací najdete na www.magniflex.cz/telo-vam-dekuje.