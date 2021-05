5 věcí, které nesmějí chybět moderní obývací stěně

Na prvním místě je elegantní design



Někteří lidé se dneska obejdou i bez obývací stěny. Pokud se rozhodnete svůj obývák vylepšit tímto nábytkovým setem, chtějte co nejhezčí provedení. Sestava by měla působit moderně, elegantně a bytelně. Konstruktéři nábytku to vše díky moderním technologiím zvládnou za přijatelnou cenu.

Obývací stěnu pořídíte ve světlých i tmavých odstínech a spíš než do výšky se dneska rozkládá do šířky. Cílem je pohodlně a bez přílišného nahuštění uložit všechny důležité věci včetně dekorativních předmětů, které všichni dostáváme jako dárky, ale i cenného porcelánu po prababičce, pokud se jím chceme pochlubit na první pohled. Všechny viditelné dekorace by ale měly ladit.



Jednotný styl je zárukou úspěchu



Všechno vybavení obýváku by mělo nést jednotnou stylovou linku. Pokud kromě obývací stěny umístíte do pokoje například konferenční stolek, sedačku, křesla nebo jiný nábytek, měl by k sobě ladit. Toho dosáhnete shodnými dekory dřeva, co nejpodobnějšími odstíny a tvary, nebo vysokým kontrastem.

Myslete na to, že obývací stěna obvykle opticky nahrazuje část skutečné stěny. Proto by měla reagovat především na vymalování, obložení nebo tapetu na zdi. Pokud se vám povede sladit obývací stěnu se zdí, máte napůl vyhráno. Všechno ostatní se dá upravit, většinou snadněji než vymalováváním celé místnosti.



Nepodceňte kvalitu zpracování



Moderní obývací stěny už dávno nebývají z masivního dřeva a není se čemu divit, když je jeho cena proklatě vysoko. To ale neznamená, že byste neměli šanci pořídit kvalitní set nábytku. Vysokou jakost s příznivou cenou mají obývací stěny z lamina, které jsou zároveň k mání v mnoha barevných variantách a odstínech včetně dřevěného dekoru.

Pokud jde o kvalitu zpracování, při nákupu v kamenné prodejně se zaměřte na hrany, rohy a linie nábytku. Na těch po bližším prohlédnutí odhalíte, zda vše přesně lícuje a máte před očima kvalitní kousek. Stejnou pečlivost věnujte i spojovacímu materiálu, zejména pantům na dvířkách. Pokud to jde, vyzkoušejte si otevření a zavření dvířek. Při nákupu online sledujte komentáře zákazníků nebo si špičkovou kvalitu ověřte u prodejce.

Stop těžkopádným a nekonečným stěnám



Původně název obývací stěna odkazuje na souvislou řadu skříněk a skříní, které se často táhly přes celou šíři jedné ze stěn pokoje. Dneska už to dávno není pravda a naopak je v módě minimalismus. Přesto obývací stěny stále nabízejí přiměřený úložný prostor a zároveň nevzbuzují dojem, že by na vás padala hromada nábytku.

Oblíbené jsou závěsné obývací stěny a obývací stěny se skříňkami na vysokých nožičkách. Obě varianty napomáhají pocitu elegantní vzdušnosti, který sestavený nábytek vyvolává. Působí odlehčeně, ale přesto uvnitř schová vše potřebné.

Nezapomeňte na televizi

I když je klasická kontinuálně vysílaná televize na ústupu, život bez obrazovek v žádném případě. A tam, kde měli lidé ve středověku krb, dneska v domácnostech trůní televizor, většinou s úctyhodnou úhlopříčkou. Proto před nákupem obývací stěny zjistěte, zda se vaše televize vejde na příslušnou skříňku. Ušetříte si tím spoustu starostí.

Myslete taky na to, že při sledování televize není dobré mít zcela zhasnutá světla. Pomůžou vám třeba úsporné LED bodovky, které namíříte mimo zorný úhel z gauče na televizi. Světlo vás nebude rušit a zároveň si nezničíte zrak sledováním oblíbených filmů a seriálů.