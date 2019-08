5 trendy sedaček, které rozzáří váš interiér

Látkové sedačky, které vydrží čisté

Látkové sedačky patří v českých domácnostech mezi nejpopulárnější volbu. Může za to největší barevná škála, obrovský výběr mezi vzory, ale i různé složení potahových látek. A samozřejmě cena. Díky pokročilým technologiím se nemusíte bát náročné údržby – nejčastěji používané mikrovlákno odpuzuje špínu, snadno se čistí, stejně tak jako třeba oblíbený, hebký mikroplyš.

Čalouněná sedačka Mentor je hebká na dotek, pyšní se úložným prostorem i možností rozkladu. JENA NÁBYTEK

Kožená sedačka je nadčasová

Kožená sedačka je přepychová, dodá interiéru nadčasový design a při správné péči vydrží ve skvělé kondici téměř napořád. Hodí se do pracoven, kanceláří i rozlehlých obýváků. Oproti látkovým sedačkám je však o poznání dražší. Pokud byste do kožené sedačky nechtěli nebo nemohli investovat, skvělou alternativou je sedačka z eko kůže.

Kožená sedačka Costa dodá přepychový nádech jakémukoliv interiéru. JENA NÁBYTEK

Eko kůže vydrží a od pravé kůže ji nerozeznáte

Eko kůže je dvouvrstvý materiál, kdy spodní vrstvu tvoří 100% bavlněný úplet, horní vrstva je 100% polyuretan. Od pravé kůže je sedačka z eko-kůže k nerozeznání, avšak na ceně je rozdíl opravdu znatelný. Pokud chcete něco doopravdy originálního, vsaďte na kombinaci eko kůže s látkovým čalouněním. Na látkové části se vám bude skvěle sedět, část kožená dodá celému interiéru luxusní nádech.

Sedačku Enro z eko kůže a látky si zamilujete. JENA NÁBYTEK

Trojsedák do malého obýváku

Máte malý obývák, ve kterém je nouze o prostor? Pak si pohrajte s optikou a namísto robustní sedačky vsaďte na jednoduchý trojsedák, který můžete doplnit o několik menších křesel. Díky tomu se usadí celá rodina a interiér nepůsobí zahlceně.

Trojsedák Rumba opticky šetří prostor. Doplnit ho můžete menšími křesly. JENA NÁBYTEK

Sedačka do U do velkých obýváků

Do velikých obýváků naopak doporučujeme sedačku do písmene U, na kterou se vejde i velká rodina, případně návštěvy, které mohou i přespat. Do úložného prostoru pak uklidíte třeba rezervní peřiny.