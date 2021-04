5 kroků k chodníku, který se nepropadne. Začínáme terénními úpravami

1. Příprava jednoduché dokumentace a veškerého nářadí a přístrojů

Základem úspěchu při budování nového chodníku, terasy nebo třeba příjezdové cesty k vašemu domu je jednoduchá stavební dokumentace. V rámci její přípravy zjistíte, jaké podloží se v daném místě nachází, jaký je sklon pozemku a kudy nechat odtékat dešťovou vodu, nebo jak ji dále využít. Vyplatí si vše dopředu rozmyslet, změřit a naplánovat, abyste pak třeba nemuseli litovat.

Pro terénní úpravy budete potřebovat lopatu, hrábě, kolíky se stavebním provázkem na vytyčení směrů a výšek, nivelační přístroj, vibrační desku na zhutnění, menší bagřík na odkrývání zeminy a auto na přivážení/odvážení stavebního materiálu.



Vyberte si dopředu, jakou dlažbu budete následně pokládat, abyste jí mohli přizpůsobit rozměry budoucího chodníku. Omezíte dořezávání dlažby na potřebné rozměry na minimum.

A samozřejmě nezapomeňte na pracovní oblečení a dobré pracovní boty!

2. Začínáme s terénními úpravami

Na vymezující kolíky si naznačte jednotlivé konstrukční vrstvy. Nejvýše bude bod nula, tedy úroveň budoucí dlažby chodníku.

Následně odkrýváte zeminu do požadované hloubky a dno srovnáváte s budoucím sklonem povrchu chodníku.

Důležité je takto připravenou pláň zhutnit, protože tak zajistíte stabilitu budoucího chodníku či zpevněné plochy. Míra zhutnění se může lišit podle složení půdního profilu. Pokud jde podloží zhutnit hůř, zvyšte výšku lože.

V této fázi se bude hodit již zmíněná lehká mechanizace. Na odkrývku materiálu menší bagřík, na zhutnění vibrační desku a na odvoz/dovoz kamenů menší dodávku. Mechanizace pomůže srovnat terén, vytvořit spády, které jsou potřeba k odvodnění plochy a zahrne díry po výkopech.

Skrývku ornice neodvážejte mimo pozemek, ale dočasně ji na něm uložte a můžete ji následně využít při srovnávání pozemku a osazování rostlin. Pokud je méně kvalitní, můžete ji zúrodnit kompostem nebo nějakým humusem. Odmění se vám v podobě svěžího trávníku nebo záhonu okrasných rostlin.



3. Odvodnění

Vodu je dobré z podloží odvádět, aby ho nepoškodila, nebo s ním nehýbala. Ideální sklon plochy terénu je 2 %, který zajistí přirozený odvod vody z povrchu. Způsobů, jak vodu z plochy odvést, je hned několik: buď jen trativodem pryč z lože, nebo do vybudovaného vsaku či potrubím do sběrné nádrže a odtud ji pak používat k zalévání venkovní zeleně.

Variantou je také nechávat vsakovat vodu v celé ploše tak, že nezhutníme neprodyšně všechny konstrukční vrstvy lože. Místo štěrkodrtě použijeme jen štěrk větší frakce, které průsak vody umožní. K tomuto kroku je možné přistoupit jen tam, kde je vhodné podloží. Jde o tzv. rostlý terén, který je schopen vodu jímat bez erozí.

Pozor! Tam, kde terén tvarujete navážkou, je vhodné roznášecí vrstvu naopak uzavřít štěrkodrtí a vodu řízeně odvádět do sběrného místa, aby podloží nepoškodila.

4. Pokládáme jednotlivé vrstvy

Jak jsme již uvedli, na připravenou a zhutněnou pláň navážíme zhruba po deseti centimetrech jednotlivé vrstvy, které důkladně hutníme.

Jednoduché pravidlo zní: navrstvit – zhutnit – navrstvit – zhutnit … až do konečné výšky. Zemina, kterou jste čerstvě navršili nebo použili na výplně, by bez pořádného zhutnění časem sesedala a tato místa by se začala propadat.

5. Na co si dát pozor?

Na kořeny stromů a na menší pařezy. Nezahrnujte je, musí kompletně pryč. Pokud je jen přikryjete, časem zetlí a budou příčinou sesuvu zeminy, kameniva nad nimi a tím pádem i celého chodníku, terasy nebo příjezdové cesty.

Pečlivě zasypte okolí jímek, vodoměrek a základových pásů. Pokud tyto díry pouze zaházíte a hutníte až celou plochu, místa kolem děr časem sesednou.

Jedinou konstrukční vrstvou lože, která se nehutní, je kladecí vrstva jemného štěrku, která se pouze urovná.