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5 kroků, jak připravit domácnost na topnou sezónu

Komerční sdělení

5 kroků, jak připravit domácnost na topnou sezónu | foto: Techem, spol. s r.o.

Komerční sdělení

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Léto končí a opět se tak blíží období, kdy začneme vytápět své domovy. Než otočíte termostat na vyšší stupeň, vyplatí se věnovat několik minut jednoduché kontrole domácnosti. Správná příprava může přispět k vyššímu komfortu bydlení i efektivnějšímu využívání tepla.

Přinášíme pět kroků, které se vyplatí udělat ještě před začátkem topné sezóny.

1. Zkontrolujte a odvzdušněte radiátory

Pokud radiátor nehřeje rovnoměrně, bývá nahoře chladnější než dole nebo vydává netypické zvuky, může být zavzdušněný. V takovém případě nedokáže teplo předávat efektivně a vytápění nemusí fungovat tak, jak má.

Před topnou sezónou proto zkontrolujte všechny radiátory v bytě. Odvzdušnění je jednoduchý úkon, který pomůže zajistit jejich správnou funkci a rovnoměrné vytápění místností.

2. Větrejte krátce a intenzivně

Správné větrání je jedním z nejjednodušších způsobů, jak udržet doma zdravé prostředí a současně zbytečně neplýtvat teplem.

Místo dlouhodobě otevřené ventilačky je vhodnější několikrát denně krátce a intenzivně vyvětrat. Během několika minut se vymění vzduch, aniž by se výrazně ochladily stěny a vybavení bytu.

Dlouhé větrání pootevřeným oknem naopak vede ke zbytečným tepelným ztrátám.

3. Ověřte nastavení termostatických hlavic

Termostatické hlavice pomáhají udržovat stabilní teplotu v jednotlivých místnostech. Pokud s nimi nelze plynule otáčet, reagují se zpožděním nebo jsou poškozené, je vhodné jejich stav zkontrolovat.

Každá místnost přitom potřebuje jinou teplotu. Obývacím pokojům obvykle vyhovuje vyšší teplota než ložnicím, kde bývá příjemnější o něco chladnější prostředí.

Správně fungující termostatická hlavice zajistí pohodlí a současně pomáhá předcházet zbytečnému přetápění.

4. Neschovávejte radiátory

Možná to zní samozřejmě, ale radiátory často zakrývají dlouhé závěsy, nábytek nebo sušící se prádlo. Tím se však omezuje proudění teplého vzduchu do místnosti.

Radiátor potřebuje kolem sebe dostatek prostoru, aby mohl teplo efektivně předávat. Pokud je zakrytý, může být vytápění méně účinné a dosažení požadované teploty trvá déle.

Před začátkem sezóny proto zkontrolujte, zda nic nebrání volnému proudění tepla.

5. Sledujte svou spotřebu

Nejlepší cestou k úsporám je mít přehled. Pravidelné sledování spotřeby tepla a vody pomáhá odhalit neobvyklé výkyvy a lépe porozumět tomu, jak domácnost energie využívá.

Díky průběžným informacím lze rychleji reagovat na změny chování nebo technické problémy a zároveň lépe plánovat náklady na bydlení.

I malé úpravy návyků mohou mít v průběhu celé topné sezóny znatelný dopad.

5 kroků, jak připravit domácnost na topnou sezónu

Teplo s rozumem

Příprava na topnou sezónu nemusí znamenat složité úpravy ani velké investice. Stačí několik jednoduchých kroků, které pomohou zajistit pohodlí domova a efektivnější využívání energie.

Odvzdušněné radiátory, správné větrání, funkční termostatické hlavice, volný prostor kolem topení a pravidelná kontrola spotřeby představují základ, díky kterému můžete do nové topné sezóny vstoupit připraveni.

Chcete mít větší přehled o spotřebě tepla a vody ve svém domě? Objevte moderní nástroje, které pomáhají sledovat spotřebu jednoduše a online. Více informací naleznete na našem webu - Techem Česko nebo profilu Linked-In Techem, spol. s r. o. | LinkedIn.

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