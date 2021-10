5 důvodů, proč objednat nová okna ještě letos. Tím hlavním je úspora

1. Růst cen materiálů je k nezastavení

Pandemie, nedostatek pracovních sil, problémy v dopravě a neutuchající poptávka po nových oknech ženou v posledním roce jejich cenu strmě vzhůru. Zdražuje vše – plastový granulát, ocel, sklo, … Nejvíce však zdražilo dřevo, a tak nyní více než kdy jindy platí, že nejekonomičtější variantou z hlediska izolace, údržby i konečné ceny zůstávají plastová okna.

Navíc se plastová okna dají lépe bezpečně skladovat a díky tomu stále existují prodejci, kteří se na tuto situaci dokázali včas připravit a mohou vám nabídnout nová plastová okna a dveře za ceny, které už jsou jinde minulostí.

Jedním z nich je ověřený český e-shop Okna Hned, který je díky svým velkým skladovým zásobám stále schopen nabídnout výhodně kvalitní plastová okna skladem.

Získejte okna z německého profilu Trocal výhodně na okna-hned.cz

Při objednání na Okna Hned navíc získáte garanci vrácení peněz 30 dní a jistotu odeslání objednávky už do druhého dne.

„Díky včasné reakci a doplnění skladů s velkým předstihem můžeme svým zákazníkům stále nabídnout plastová okna z kvalitního německého profilu Trocal za nyní už bezkonkurenční ceny. Situace se však nelepší a bohužel ani nám se tak postupné navyšování ceny v dalších měsících nevyhne,“ potvrzuje nepříznivou situaci na trhu Martin Klvač, obchodní ředitel e-shopu Okna Hned.

2. Doba dodání se bude prodlužovat

Dalším důvodem, který s nedostatkem materiálů souvisí, je stále se prodlužující doba dodání, která je už dnes u některých výrobců i několikaměsíční. Ta se týká především oken na míru. Nenechte se tedy na jaře zaskočit tím, že vám dlouhá dodací doba naruší stavební plány a nakonfigurujte si vlastní okno na míru ještě dnes díky přehlednému online kalkulátoru oken od Okna Hned.

Online konfigurátor oken na míru od Okna Hned

V konfigurátoru od Okna Hned si navíc můžete libovolně měnit rozměry i komponenty a sledovat, co to udělá s cenou. Jakmile máte vybráno, jde vaše nové plastové okno přímo do výroby a do už 8 týdnů je u vás. Záloha na jeho výrobu je pak v drtivé většině pouhých 500 Kč.

3. Ideální počasí na výměnu je to podzimní

Možná se právě v těchto dnech nezdá, ale podzim je ideálním časem na výměnu oken. Není ani úmorné teplo, ale zdaleka ne ani třeskutá zima. Obecně máme více volného času než na jaře či v létě a můžeme do výměny a následného úklidu zapojit klidně celou rodinu. Tím hlavním benefitem je však rozhodně to, že ihned s příchodem zimy poznáte rozdíl v tepelné izolaci, nepříjemném rosení či profukování.

Ušetřete za energie s novými okny od okna-hned.cz

4. Úspora za energie přijde ihned

Jestliže vy na podzim poznáte pocitový rozdíl okamžitě, tak co teprve vaše peněženka? Záleží vždy na vaší nemovitosti, stylu topení i větrání. Obecně však platí, že nová plastová okna vám už za první topnou sezónu zvládnou ušetřit i desítky procent výdajů za topení. Proč tedy čekat až do jara, když můžete díky kvalitnímu zasklení a certifikovaným izolačním profilům začít šetřit ihned?

Průřez rámem 7komorového systému Veka Softline 82 s trojsklem a 5komorového systému Trocal s dvojsklem.

Materiály však nejsou jediným vstupem, který nyní v čase rychle roste. S rychle rostoucí inflací je to také cena práce. Obecně nyní ve stavebnictví platí, že pokud něco potřebujete od řemeslníků udělat, pravděpodobně už to nikdy nepůjde levněji než právě nyní. Na podzim také najde řemeslník volný termín snadněji než na jaře.

Naštěstí na výměnu oken si není třeba za každých okolností někoho najímat a je pravděpodobné, že výměnu svépomocí zvládnete snadněji, než si myslíte. Stačí se držet osvědčených postupů ohledně zaměření, demontáže a následné instalace. Podrobný postup, včetně doporučení vhodného nářadí, najdete v článku na Okna Hned.