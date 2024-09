3 nejoblíbenější dekorativní stěrky, které zvýrazní váš domov

Jako první bychom vám rádi představili stěrku Granite. Je to stěrka s výraznou kresbou a hrubší strukturou. Hodí se jak do vstupní haly, tak i do obývacího pokoje, třeba na stěnu za pohovku. Stěrka Granite se také často využívá i na krb, který se díky ní hezky zvýrazní.

Granite - obývací pokoj | foto: Kateřina Němcová Granite - ložnice | foto: Kateřina Němcová

Pokud preferujete jemnější strukturu, stěrka Pitted vás okouzlí. Přestože je stále výrazná, na dotek je překvapivě hladká. Její elegantní vzhled se hodí do obývacích pokojů i ložnic.

Perlata - detail | foto: Kateřina Němcová Perlata - obývací pokoj | foto: Kateřina Němcová

Do třetice pro vás máme jednu z nejjemnějších stěrek a tou je stěrka Perlata.

Perlata vás nikdy nepřestane bavit. Díky svým perleťovým částicím neustále lehce mění svůj vzhled podle úhlu dopadu světla. A právě v tom je její kouzlo. Její jemnost nalézá své využití jak v menších prostorech, tak i na větších plochách. Krásně se kombinuje například s betonovou stěrkou Imitace betonu®.

Perlata - detail | foto: Kateřina Němcová Perlata - chodba | foto: Kateřina Němcová

