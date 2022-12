3 nápady na stylový vánoční stromeček

Patříte k těm, kteří si rádi užívají krásu vánočního stromku co nejdéle a zdobí ho už mnoho dní před Štědrým dnem? Tak se s námi pojďte pustit do práce! Pokud naopak patříte mezi ty, kteří by nikdy neporušili tradici, můžete alespoň pochytit pár nápadů.

Vánoční klasika v moderní podobě

Červeno-zelená nebo červeno-zlatá kombinace k vánočním svátkům neodmyslitelně patří. Jak to však udělat, aby nepůsobila fádně a okoukaně? Celkem snadno – přidat bílou a šedou, případně černou. S šedou docílíte lehce skandinávské atmosféry, s černou zase získá vaše ladění důraz a šmrnc.

Červená, zlatá, bílá a černá – čtyřka, která nevypadá fádně, přesto je vkusná. Baňky Noel, 349 Kč / 15 ks | foto: Möbelix

Kombinujte červené plechové ozdoby s černými a zlatými kouličkami. Přidat můžete i červené bobule nebo dekorativní větvičky nastříkané nabílo.

Trendy tip: Hitem letošního roku jsou papírové vánoční ozdoby. Ať už zvolíte minimalistické hvězdy v neutrálních tónech, nebo barevné skládané ozdůbky ve tvaru andělů, stromků či špičatých baněk, můžete si být jisti úspěchem.

Stojí pár korun a přesto vypadají krásně! Papírové ozdoby Kassia a Sander, 149 Kč, resp. 79 Kč | foto: Möbelix

Elegance s růžovou a vínovou

V duchu trendu Golden Lights vytvořte luxusní ladění plné hřejivého lesku. Tradiční červená zde získává decentní vínovou podobu, která si skvěle rozumí s tlumenými a světlými tóny růžové. Chybět samozřejmě nesmí zlatá. Vedle nešlápnete ani se skleněnými šiškami v tmavě hnědém odstínu – vínová a hnědá se skvěle doplňují.

Růžovo-zlaté ladění působí svěže, něžně i luxusně. Baňky Noel, 349 Kč / 15 ks, ozdoba Šiška, od 99 Kč | foto: Möbelix

Protože hlavní roli tu hraje třpyt a luxusní dojem, nebojte se použít vánoční ozdoby s třpytkami či skleněné kouličky ve vysokém lesku. A pokud jste vždy toužili po tom ozdobit stromek růžovými ptáčky s klipem a ocáskem z peří, tohle je ta správná příležitost!

Netradiční černo-bílá

Zhlédli jste se v jednoduchosti a severském minimalismu? Pak vás určitě osloví nadčasová, osvědčená, ale pro stromeček trochu neobvyklá černobílá kombinace. Výsledek je nesmírně šik a překvapivě působí velmi slavnostně.

V jednoduchosti je síla. Přesvědčte se černo-bílým aranžmá! Vánoční koule Miracle, 499 Kč / 12 ks | foto: Möbelix

Kdyby vám náhodou přišla černobílá málo vánoční, není problém přidat pár stříbrných či zlatých detailů. Ale úplně klidně bude stačit, když stromeček ovinete světelným řetězem se žárovičkami, které vydávají hřejivé teple bílé světlo. Uvidíte, jak celý stromek zahalí do laskavých tónů.