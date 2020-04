3+1 tip, jak vybrat kvalitní pračku a neutratit za ni všechny peníze

Pračka je dneska už skoro samozřejmou součástí našich domovů. Kdo by taky pral prádlo na valše nebo v rybníce?

Na co se při výběru pračky zaměřit?

Doba jde kupředu a trh je plný různých modelů a značek, které se v mnohém liší. Tvarově jsou stejné, některé mají otočné knoflíky, jiné dotykové ovládání. To ale není jediné, v čem se liší.

Na jak velkou pračku máte doma místo?

Kolik máte doma na pračku místa? V malých bytech je každý centimetr znát. Můžete si koupit klasickou pračku s hloubkou 60 centimetrů, nebo potřebujete slim verzi s hloubkou 50 cm? A co šířka? 60 nebo 45 centimetrů?

Kolik prádla perete?

Domácnost o dvou členech toho pere podstatně méně než rodina se třemi dětmi. Právě to je třeba zohlednit pří výběru velikosti bubnu pračky.

Pro jednoho až dva lidi stačí kapacita bubnu 5 kg.

Rodina s dětmi ocení buben s kapacitou 7-8 kg.

Větší domácnosti musí zapátrat, ale i pro ně některé firmy mají řešení. Buben s kapacitou 10-12 kg.

Kromě kapacity se zajímejte i o hloubku bubnu. Když bude příliš mělký, prádlo bude zmačkané a vy strávíte mnohem víc času jeho žehlením.

Víte, že kromě velikosti bubnu je třeba se zajímat také o to, z jakého materiálu je buben vyrobený a jak velké jsou otvory pro průchod vody? Velké otvory nejsou k prádlu šetrné.

Náš tip: Chcete mít prádlo pěkně a šetrně vyprané? Plňte pračku maximálně na 80 %.

Pračka s předním nebo vrchním plněním?

Kdo má doma dostatek prostoru, ten určitě sáhne po pračce s předním plněním. Jenže co dělat, když prostor je nedostatkové zboží, nebo se prostě nemůžete k pračce ohýbat? Pak sáhněte po pračce s vrchním plněním.

Víte, že pračky s předním plněním si získali své příznivce i přesto, že jsou náročné na prostor? Otevřená dvířka přece jen nějaký ten prostor zaberou. Výhodou těchto praček je ale fakt, že je můžete zastrčit pod kuchyňskou linku, nebo na ně postavit sušičku. Navíc jsou tišší a stabilnější než pračky s vrchním plněním.

Prostudujte si energetický štítek pračky

Pračku k životu potřebujeme. Když už do ní musíme investovat, je dobré zamyslet se nejen nad tou investicí právě teď, ale i do budoucna. Jak je pračka náročná na energii a spotřebu vody? To se dozvíte na energetickém štítku. Kromě toho tam najdete informace jako hlučnost pračky, účinnost odstřeďování i praní.



Náš tip: Máte už poměrně jasnou představu o tom, jak by vaše pračka měla vypadat, ale děsíte se té počáteční investice? Zkuste porovnat ceny vaší vysněné pračky napříč českým trhem a vyberte si tu svou za co nejvýhodnější cenu.