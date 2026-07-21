Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

Cesta do Zoo jako zážitek
Zoo je otevřená každý den včetně víkendů a svátků. Můžete se tak rozhodnout pro spontánní výlet nebo návštěvu o den odložit, když vám zrovna nepřeje počasí. Pokud vyrazíte autem, zaparkujete pohodlně kousek od zoo. My ale doporučujeme dojet do Hluboké nad Vltavou a cestu si trochu ozvláštnit.
První možnost je vydat se na zhruba dvoukilometrovou procházku kolem Munického rybníka. Ještě větší zážitek je zdolat rybník na lodi. Pravidelná linka vyráží z přístaviště u kruhového objezdu v Hluboké a končí přímo u zoo. Návštěvu zahrady ale můžete skloubit i s cyklovýletem a vyrazit třeba z Českých Budějovic, které jsou vzdálené cca 14 kilometrů.
Tváří v tvář vlkům a tygrům
Jaká zvířata na vás v zoo čekají? Najdete zde druhy vyskytující se v české přírodě, jako je liška, jezevec a sysel, ale také rys, vlk, vydra a vybrané druhy sov. Setkat se tu můžete i s exotičtějšími zvířaty, mezi nejoblíbenější patří tygr ussurijský, rosomák, surikaty a lemuři nebo africký pták marabu.
Areál zoo je koncipován tak, abyste po celou dobu návštěvy měli pocit co největšího sepětí s přírodou. Část prohlídkové trasy vede nad hladinou Munického rybníka a nabízí krásné výhledy do krajiny. Zajímavou součástí zoo jsou průchozí voliéry plameňáků, pelikánů a dalších druhů vodního ptactva.
A pokud chcete něco navíc, nenechte si ujít komentovaná setkání se zvířaty nebo večerní komentované prohlídky. Setkání u zvířat, kde se dozvíte zajímavosti přímo od ošetřovatelů, probíhají v létě každý všední den. Aktuální program setkání najdete vždy na webu zoo. Večerní komentované prohlídky vám kromě informací o zvířatech nabídnou nevšední pohled na areál mimo otevírací dobu v čase, kdy ožívají druhy aktivní převážně v noci.
Co stojí za vidění v okolí zoo
Zoo Hluboká je sama o sobě výjimečným zážitkem. V jejím okolí se nachází další turistické cíle, které stojí za návštěvu, mezi nimi například Národní zemědělské muzeum Ohrada, zámek Hluboká nad Vltavou nebo sportovně relaxační areál Park Hluboká.