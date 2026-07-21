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Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

Komerční sdělení   15:20

Rys ostrovid | foto: Martina Kuta

Komerční sdělení

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Rodinné výlety se většinou řídí podle toho, zda je program vhodný pro děti. Návštěva Zoo Hluboká ale nadchne i rodiče a ostatní dospělé výletníky. Objevte více než 300 druhů zvířat a užijte si společné chvíle, na které budete dlouho vzpomínat.

Cesta do Zoo jako zážitek

Zoo je otevřená každý den včetně víkendů a svátků. Můžete se tak rozhodnout pro spontánní výlet nebo návštěvu o den odložit, když vám zrovna nepřeje počasí. Pokud vyrazíte autem, zaparkujete pohodlně kousek od zoo. My ale doporučujeme dojet do Hluboké nad Vltavou a cestu si trochu ozvláštnit.

První možnost je vydat se na zhruba dvoukilometrovou procházku kolem Munického rybníka. Ještě větší zážitek je zdolat rybník na lodi. Pravidelná linka vyráží z přístaviště u kruhového objezdu v Hluboké a končí přímo u zoo. Návštěvu zahrady ale můžete skloubit i s cyklovýletem a vyrazit třeba z Českých Budějovic, které jsou vzdálené cca 14 kilometrů.

Tváří v tvář vlkům a tygrům

Jaká zvířata na vás v zoo čekají? Najdete zde druhy vyskytující se v české přírodě, jako je liška, jezevec a sysel, ale také rys, vlk, vydra a vybrané druhy sov. Setkat se tu můžete i s exotičtějšími zvířaty, mezi nejoblíbenější patří tygr ussurijský, rosomák, surikaty a lemuři nebo africký pták marabu.

Surikata

Areál zoo je koncipován tak, abyste po celou dobu návštěvy měli pocit co největšího sepětí s přírodou. Část prohlídkové trasy vede nad hladinou Munického rybníka a nabízí krásné výhledy do krajiny. Zajímavou součástí zoo jsou průchozí voliéry plameňáků, pelikánů a dalších druhů vodního ptactva.

Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

A pokud chcete něco navíc, nenechte si ujít komentovaná setkání se zvířaty nebo večerní komentované prohlídky. Setkání u zvířat, kde se dozvíte zajímavosti přímo od ošetřovatelů, probíhají v létě každý všední den. Aktuální program setkání najdete vždy na webu zoo. Večerní komentované prohlídky vám kromě informací o zvířatech nabídnou nevšední pohled na areál mimo otevírací dobu v čase, kdy ožívají druhy aktivní převážně v noci.

Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?
Zvířata, nádherná příroda a klid. Proč je Zoo Hluboká tak populární?

Co stojí za vidění v okolí zoo

Zoo Hluboká je sama o sobě výjimečným zážitkem. V jejím okolí se nachází další turistické cíle, které stojí za návštěvu, mezi nimi například Národní zemědělské muzeum Ohrada, zámek Hluboká nad Vltavou nebo sportovně relaxační areál Park Hluboká.

www.zoohluboka.cz

Jihočeský zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

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